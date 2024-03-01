遭第三國干預 中國3大銀行停止接受俄企付款

中國三大國有銀行被指因害怕西方制裁而停止與俄羅斯的支付交易，圖為中國銀行在北京的總部。(美聯社)

有俄媒報導稱，中國三大銀行已拒絕接受遭制裁的俄羅斯 企業付款，這是基於對美國就俄烏衝突實施「二級制裁」風險的擔憂。中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，近期中俄之間結算出現問題是遭到第三國干預，「但我們會找到解決這些問題的辦法」。另據報導，中國專家推論，俄總統普亭 可能並不著急結束俄烏戰爭，因為戰爭反而促成俄國經濟轉型，變得更加活躍。

據環球網報導，「消息報」援引一名俄銀行消息人士稱，中國國有四大銀行中的中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行已告知俄客戶，決定停止接受俄羅斯受西方制裁的信貸機構的付款。無論這些付款是通過國際資金清算系統（SWIFT）、俄羅斯銀行金融信息系統（SPFS）還是人民幣跨境支付系統（CIPS）進行的。俄羅斯未受經濟制裁的機構的結算交易未受到影響。

俄新社引述張漢暉對此表示，近期中俄之間結算出現問題，原因是遭到第三國干預。「但我相信，我們會找到解決這些問題的辦法」。張漢暉並表示，人民幣在中俄雙邊跨境支付中所占比例已經超過90%，這一數據接下來還將繼續增長。「除人民幣外，我們還採用包括盧布在內的本國貨幣 結算。以本國貨幣結算使兩國企業家之間的接觸變得更容易。」

塔斯社則報導，當地時間2月21日，中國銀行一名負責國際交易服務的員工表示，該行並沒有停止接受來自俄羅斯的付款也沒有收到相關通知，俄企可以用盧布和人民幣付款。

被英美等國列入制裁的俄羅斯最大在線銀行京科夫銀行（Tinkoff bank）產品部門負責人列昂尼德·納紮羅夫也表示，中國建設銀行和中國銀行在處理轉帳業務方面一直是最可靠的銀行之一。「我們認為，與中國銀行的合作中沒有出現嚴重問題。」

俄烏戰爭邁入第三年，西方國家的制裁並未拖垮俄羅斯經濟。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所俄羅斯經濟室主任徐坡嶺指出，他和其他中國學者甚至因此推論，普亭可能不著急結束這場戰爭，因為戰爭讓俄羅斯社會變得更加活躍。

徐坡嶺認為，俄羅斯推出的三個反制裁措施，有效地控制住局面：一、資本流出管制；二、強制結售匯；三、借鑑布雷頓森林體系美元與黃金掛鉤方式，規定5000盧布換1克黃金。很快就穩住俄羅斯金融市場的信心。