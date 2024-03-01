美商會最新報告：86%美企不會因中美貿戰離開中國

華南美國商會（簡稱美商會）27日在穗發布「2024年華南地區經濟情況特別報告」。報告顯示，沒有任何受訪企業選擇完全撤離中國；而選擇不轉移投資 的美資企業占比最高。

中新社報導，特別報告還顯示，2023年，62%的受訪企業選擇不向中國以外的國家轉移投資，而轉移部分投資的受訪企業大都只撤離三成以下的投資項目；選擇不轉移投資的美資企業占比最高，66%的美資企業選擇繼續深耕中國市場。

特別是，86%的受訪企業明確表示不會因為中美貿易摩擦而撤離中國市場；44%的受訪企業對未來一年的中美關係持樂觀態度，達到有記錄以來的最高值。

華南美國商會主席兼會長哈利 ·賽亞丁認為，世界上最大的兩個經濟體之間展開積極對話，為全球投資者注入信心。

根據特別報告，受訪企業普遍認為在中國能獲得較高的投資回報率，其中過半受訪企業認為相較於全球總體投資回報率，在中國投資回報率更佳。88%的受訪企業表示已在中國實現盈利，實現在華盈利的美資企業更高達九成。

但另一方面，受訪企業放緩在華業務擴張步伐。如62%的受訪企業對中國市場的前景持樂觀態度，較2022年下降4%，延續自疫情以來呈逐年下降趨勢；計畫2024年進行在華再投資的受訪企業，大部分集中在較低額度，在華預算 再投資額超過2.5億美元的美資企業比例則升至4%。受訪企業未來三至五年在華利潤再投資預算額下降40.15%。

這是美商會連續二十年發布「華南地區經濟情況特別報告」，今年共有183家企業參與問卷調查。