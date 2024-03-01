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浦東將建特定區 允商務客免簽停留30天

中國新聞組／北京1日電
上海將建設國際商務合作區，境外人員無需簽證即可入境交流。圖為等待入境的外國旅客。(新華社)
上海將建設國際商務合作區，境外人員無需簽證即可入境交流。圖為等待入境的外國旅客。(新華社)

中國海關總署2月28日公布「上海東方樞紐國際商務合作區建設總體方案」，提出上海將建設以國際商務交流為核心功能的合作區，境外人員無需核查中國簽證等入境許可，即可在商務合作區停留30天及辦口岸簽證。便利國際商務交流措施令不少外企點讚，有企業更透露將持續加大在華投資

新華社報導，海關總署副署長孫玉寧29日表示，設立上海東方樞紐國際商務合作區，有利於進一步推動實施自由貿易試驗區提升戰略，是新形勢下中國實施更加積極主動開放戰略的重要舉措。

根據「方案」，上海東方樞紐商務合作區規劃面積約0.88平方公里，到2025年，商務合作區基本功能落地運行；到2030年，商務合作區全面建成。從發展定位來看，「方案」提出了三「新」，即便利國際商務交流的新平台、服務資源要素匯聚的新載體以及推動長三角一體化發展的新節點。

該商務合作區將在綜合保稅區、海關監管區和口岸限定區域管理制度基礎上，疊加特定封閉區域人員跨境流動便利化政策措施和商務服務功能，並依託東方樞紐上海東站和浦東國際機場國際國內人員交匯優勢以及浦東國際機場中轉客流優勢，打造高度便利的國際商務交流合作平台。

在便利國際商務交流方面，商務合作區將滿足境外人員短期停留商務活動需求，為國際商務人士在商務合作區內開展商務會見、商務洽談等活動提供便利。

在便利人員進出方面，移民管理部門對持商務合作區綜合管理機構備案的有效邀請，搭乘國際（地區）航班自浦東國際機場入區的境外人員無需核查中國簽證等入境許可，僅開展國際旅行證件核查，在區內開展商務活動可停留30天，並可根據需要申請延期；口岸簽證機關可為入區的境外人員辦理口岸簽證；境內人員入區實施通行許可管理。

上海市副市長華源表示，將鼓勵並吸引總部型企業、跨國公司及國際機構等在區內開展跨境商務活動、舉辦國際品牌展會、組織進行國際培訓交流，推動離岸貿易、服務貿易及數位貿易創新發展。

文匯報報導，商務合作區的方案公布後，不少外企感受到中國進一步的開放的誠意。宜家中國相關負責人表示，此舉進一步加強在中國長期發展的信心，宜家中國計畫將再投資入超過1億元人民幣。杜塞爾多夫展覽上海公司總經理馬睿博則表示，相信商務合作區的建設將為會展行業帶來利好。

上海推動建設上海東方樞紐國際商務合作區。（新華社）
上海推動建設上海東方樞紐國際商務合作區。（新華社）

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