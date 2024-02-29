我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

北京兩會維穩升級 嚴禁飛行「低慢小」航空器

中國新聞組／北京29日電
中國全國人大、政協「兩會」3月初將在北京揭幕，北京市公安局近日發出通告，禁止一切單位在兩會期間利用無人機等「低慢小」航空器進行各類飛行活動。圖為兩會舉行地點北京人民大會堂。(聯合報系資料照片)
中國全國人大、政協「兩會」3月初將在北京揭幕，北京市公安局近日發出通告，禁止一切單位在兩會期間利用無人機等「低慢小」航空器進行各類飛行活動。圖為兩會舉行地點北京人民大會堂。(聯合報系資料照片)

中國全國人大、政協「兩會」3月初將在北京揭幕，北京市公安局近日發出通告，禁止一切單位在兩會期間利用無人機等「低慢小」航空器進行各類飛行活動。

據「平安北京」微信公眾號消息，北京市公安局26日發布「北京市公安局關於加強2024年全國『兩會』期間北京地區『低慢小』航空器管理工作的通告」表示，為了維護兩會期間北京的空中安全，杜絕各類違法違規飛行活動。

通報說，自3月1日0時起至3月12日午夜12時期間，在北京市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

據指出，「低慢小」航空器指的是飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具，包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球（熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球等12類。

通報警告，違規飛行「低慢小」航空器或違法破解無人駕駛航空器禁飛系統行為，公安機關將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處。

氣球 兩會 微信

上一則

享壽79歲的富豪 娃哈哈創始人宗慶後一年花不到5萬元

下一則

非華裔3人打劫銅鑼灣表行 1分鐘搶走價值612萬港元名表

延伸閱讀

時隔12年 北京將辦2027世界田徑錦標賽

時隔12年 北京將辦2027世界田徑錦標賽
中國兩會期間 北京禁「低慢小」航空器飛行

中國兩會期間 北京禁「低慢小」航空器飛行
北京將就烏克蘭危機 開展第二輪穿梭外交

北京將就烏克蘭危機 開展第二輪穿梭外交
台灣通史譯註本北京發表 連戰：兩岸一脈相傳

台灣通史譯註本北京發表 連戰：兩岸一脈相傳

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校