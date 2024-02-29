福建晉華竊美光機密案判無罪 加州法官認不涉諜 分析：美受挫

美國舊金山地區法官27日在沒有陪審團參與審理的情況下，裁定福建晉華集成無罪。（取材自晉華官網）

中國大陸晶片 （芯片）企業福建晉華集成電路有限公司遭美國司法部 以涉竊取美企商業機密起訴逾五年終獲清白。美國舊金山地區法官切絲妮（Maxine M. Chesney）27日裁定福建晉華無罪，稱不存在「經濟間諜 活動」。福建晉華對此表示歡迎。美媒評論稱此裁決標誌著美司法部打擊中國大陸竊取知識產權行動遭重挫，可能削弱以「保護美國技術」之名對華的激進行動。

文匯報報導，福建晉華與美企美光（Micron）的糾紛源於2016年，當時福建晉華與台灣聯華電子公司簽署技術合作協議，開發32納米動態隨機存取記憶體（DRAM）存儲晶片技術之後，兩名美光高管離職加入聯電，惹來美光猜疑。

2018年9月，美國司法部指控福建晉華、台灣聯電和3名涉案高管，聲稱他們共謀從事所謂「經濟間諜活動」，從美光盜取記憶體晶片設計商業機密。正值時任總統的川普制定「中國行動計畫」挑起對華貿易戰。美司法部當時稱，若福建晉華罪名成立，將面臨罰款，晶片和涉嫌竊取技術所得的收入也都會被沒收。美商務部同年並以「國家安全」為由把福建晉華列入「實體清單」。

2020年，聯電在美認罪，同意繳付6000萬美元巨額罰款，換取不被控「經濟間諜」等重罪罪名後，福建晉華成為美方重點攻擊目標。

切絲妮27日在沒有陪審團參與審理的情況下，裁定福建晉華集成無罪，認為美國檢方未能證明福建晉華竊取了美國半導體企業美光公司的專利數據，針對該公司的其他刑事指控不成立。福建晉華昨（28）日聲明稱，「我們對判決表示歡迎」。

觀察者網引述彭博資訊指出，盡管美國曾多次對個人發難，起訴其向中國非法轉讓知識產權並將其定罪，但美司法部很少在美法院起訴中國大陸公司，因此這一判決意義重大。切絲尼的裁決可望緩和拜登政府為保護美國技術而對華的法律攻勢。

而在福建晉華於美勝訴前，美光也開始有意討好北京，除承諾將向西安封測工廠投資逾人民幣43億元，執行長梅羅塔也訪問中國大陸。據文匯報報導，美光去年12月底向彭博資訊表示，公司已與福建晉華達成和解，在全球範圍內「各自撤回對彼此的指控」。分析指美光去年5月未能通過中國網路安全審查，在華業務受重創，因此尋求與福建晉華和解，向中國市場示好。

彭博資訊當時分析，中國是全球最大的半導體單一市場，美光的全球總收入中，25%都來自中國市場，在華業務下滑勢必影響其全球戰略。美光近年經營不善，依照美國通用會計準則計算，公司去年第四季度錄得12.3億美元淨虧損，是連續5季錄得虧損。