北京將就烏克蘭危機 開展第二輪穿梭外交

中國歐亞事務特別代表李輝將於3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機開展第二輪穿梭外交。（中新社）

俄烏戰爭爆發已滿兩周年，戰事迄今仍在持續。中國外交部發言人毛寧28日宣布，中國歐亞事務特別代表李輝將於3月2日起訪問俄羅斯 、歐盟 總部、波蘭、烏克蘭 、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機開展第二輪穿梭外交。

據香港電台報導，毛寧表示，過去兩年來，中方從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步。她強調，中方所做的一切都通往一個目標，那就是為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。

毛寧指出，中方將繼續發揮自身獨特作用，開展穿梭外交，凝聚各方共識，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧。

毛寧重申，中方沒有袖手旁觀，沒有拱火澆油，更沒有從中漁利，當前最緊迫的就是恢復和平，早一天開啟和談，損失就會減少一分。

李輝去年5月曾出訪這五個國家以及歐盟總部。他之後在中國官方人民日報撰文，指俄烏衝突終究只能靠談判來結束，早一天停火、早一天談判，就有早一天迎來和平的希望。

上觀新聞報導，現年71歲的李輝曾任駐俄羅斯大使10年，為中國資深外交家。自1970年代末期進入外交部後，李輝經歷了中蘇關係復甦、蘇聯解體、中俄關係發展及上海合作組織創立發展的整個過程。

2019年離任前，李輝還曾獲得俄羅斯總統普亭授予「友誼勳章」。由於李輝的外交生涯，不少時間與蘇聯相關的事務有關，因此也有人稱他是資深的「中蘇關係專家」、「俄國通」。