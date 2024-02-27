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消失的李尚福又一職務被拔 中央軍委名單已沒有他

記者陳宥菘／綜合報導
去年10月24日，李尚福被免去國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。 (路透)
去年10月24日，李尚福被免去國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。 (路透)

彭博報導，中國前國務委員兼國防部李尚福已從中國國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除，進一步顯示去年10月24日被免去國家軍委委員、國務委員、國防部長職務的李尚福陷入麻煩。

李尚福在2022年10月中共20大後出任中共中央軍委委員，去年3月出任國家軍委委員、國務委員、國防部長。去年8月底從公眾視野消失，兩個月後的人大常委會第6次會議決定免去李尚福的國家軍委委員、國務委員、國防部長職務。

報導指出，去年12月，共軍前海軍司令員董軍被提拔為新任防長。不過一段時間以來，國防部網站依舊顯示，李尚福仍是中共中央軍委委員。最新消息則顯示，目前國防部官網上，國家中央軍委、中共中央軍委皆僅存劉振立、苗華和張升民三位委員。

官方至今沒有發布關於李尚福被調查，或關於免除其中共中央軍委職務的消息。

轉角24小時報導，現年66歲的李尚福，原本擔任中國國務委員、中國國防部長，也是習近平親自拔擢的親信之一，但是在去年8月底突然消失，而後傳出「因為貪瀆而接受調查」，雖然引起國際新聞高度關注，但始終未有任何細節公開，中國官方更不曾對外說明。

李尚福涉入軍方弊案的說法，外媒金融時報、華爾街日報、路透等皆有各自取得的消息來源都指出，李尚福的確因為弊案而遭到調查，但仍缺乏最直接、具體的證據。

前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從中國國防部網站上的「中共...
前國務委員兼國防部長、國家軍委委員李尚福的名字，目前已從中國國防部網站上的「中共中央軍事委員會委員」名單中被移除。(取自中國國防部網站）

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