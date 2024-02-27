習近平審閱高官述職「統一思想」 稱經濟回升向好
中共總書記習近平日前在審閱政治局委員等黨內高官向他書面述職後提出多項要求。他在要求中仍堅稱，「經濟回升向好態勢」要鞏固和增強；並要糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，「以作風轉變促工作落實」。外媒認為，習審閱述職報告應是兩會前最後一道讓所有高官們「統一思想」的程序，政治局委員、書記處書記等向習述職，有點類似於毛澤東時代的「向領導彙報思想」，文革中更蛻變為向領袖「表忠心」。
央視報導，依中共中央規定，政治局委員、書記處書記，中國全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，每年須向黨中央和習近平書面述職，日前並已按規定完成。
根據報導，習近平審閱了述職報告並提出要求，指今年是中共建政75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要全面貫徹中共20大和20屆二中全會精神，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，帶頭鞏固拓展主題教育成果，緊緊圍繞推進「中國式現代化」，抓好黨中央決策部署和各項任務的貫徹落實。
習近平還要求，要堅持「穩中求進」工作總基調，貫徹「穩中求進、以進促穩、先立後破」的要求，完整、準確、全面貫徹「新發展理念」，進一步全面深化改革，鞏固和增強「經濟回升向好態勢」，持續增進民生福祉。
他並說，要樹牢「造福人民」的政績觀，帶頭走好新時代黨的群眾路線，糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，確實為基層減負，以作風轉變促工作落實。
法廣網指出，2018年3月習近平首次要求政治局高官向他書面述職，與當時習近平突然發動「修憲」在黨內引發不滿這一背景有關，習近平通過此舉鉗制高級幹部，從理論上來說與黨的總書記平級的政治局常委們，從那以後成為習的下屬。
二十大以後，政治局全部是習近平一手提拔的親信，即使是總理李強，與習近平之間也有一種仰仗的關係，這與之前習近平與李克強的關係明顯不同。因此，二十大以後的「述職」就更像「請示彙報表忠」。
26日的書面述職披露的具體內容不多，但從習近平所幾點簡明扼要的指示來看，習最需要了解的仍然是黨內對他的忠誠程度，尤其是高官們。
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