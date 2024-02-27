習近平審閱高官述職「統一思想」 稱經濟回升向好

國務院日前在北京人民大會堂舉行2024年春節團拜會，習近平向眾人拱人致意。(新華社)

中共 總書記習近平 日前在審閱政治局委員等黨內高官向他書面述職後提出多項要求。他在要求中仍堅稱，「經濟回升向好態勢」要鞏固和增強；並要糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，「以作風轉變促工作落實」。外媒認為，習審閱述職報告應是兩會前最後一道讓所有高官們「統一思想」的程序，政治局委員、書記處書記等向習述職，有點類似於毛澤東時代的「向領導彙報思想」，文革中更蛻變為向領袖「表忠心」。

央視報導，依中共中央規定，政治局委員、書記處書記，中國全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，每年須向黨中央和習近平書面述職，日前並已按規定完成。

根據報導，習近平審閱了述職報告並提出要求，指今年是中共建政75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要全面貫徹中共20大和20屆二中全會精神，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，帶頭鞏固拓展主題教育成果，緊緊圍繞推進「中國式現代化」，抓好黨中央決策部署和各項任務的貫徹落實。

習近平還要求，要堅持「穩中求進」工作總基調，貫徹「穩中求進、以進促穩、先立後破」的要求，完整、準確、全面貫徹「新發展理念」，進一步全面深化改革，鞏固和增強「經濟回升向好態勢」，持續增進民生福祉。

他並說，要樹牢「造福人民」的政績觀，帶頭走好新時代黨的群眾路線，糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，確實為基層減負，以作風轉變促工作落實。

法廣網指出，2018年3月習近平首次要求政治局高官向他書面述職，與當時習近平突然發動「修憲」在黨內引發不滿這一背景有關，習近平通過此舉鉗制高級幹部，從理論上來說與黨的總書記平級的政治局常委們，從那以後成為習的下屬。

二十大 以後，政治局全部是習近平一手提拔的親信，即使是總理李強，與習近平之間也有一種仰仗的關係，這與之前習近平與李克強的關係明顯不同。因此，二十大以後的「述職」就更像「請示彙報表忠」。

26日的書面述職披露的具體內容不多，但從習近平所幾點簡明扼要的指示來看，習最需要了解的仍然是黨內對他的忠誠程度，尤其是高官們。