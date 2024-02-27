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武契奇迎中國大使 宣布習近平將訪塞爾維亞

中國新聞組／北京27日電
中國國家主席習近平近期將訪問塞爾維亞，圖為他在天津古文化街考察。(新華社)
中國國家主席習近平近期將訪問塞爾維亞，圖為他在天津古文化街考察。(新華社)

塞爾維亞總統武契奇在當場一場歡迎中國大使的儀式上稱，他想在所有人面前公開表示，他已收到中國國家主席習近平將訪問塞爾維亞的消息。

法廣網引述塞爾維亞B92新聞網站報導，武契奇當天在維拉米爾為中國駐塞爾維亞大使李明一行舉行儀式。

在儀式上，武契奇和中國大使向公眾發表講話。

武契奇感謝中國朋友的合作和理解，祝賀他們農曆新年。 另一方面，李明感謝武契奇撥冗前來慶祝中國新年。李明表示，藉此機會對這一舉動表示最深切的感謝。

武契奇首先致辭，表示良好祝願永遠不會太晚，今天他對中國的進步表示誠摯祝賀。武契奇稱，「我們相信，在木龍年，貴國將繼續走上進步的道路……對於進一步加強我們兩國之間的合作，簽署自由貿易協定至關重要」。武契奇並感謝中國對塞爾維亞領土完整的支持。

報導指出，武契奇表示，他想在所有人面前公開表示，他已收到習近平將訪問的確認消息。

武契奇稱，「習近平是我們真誠的朋友，我們希望在最好的氣氛中歡迎他。 我們將盡最大努力讓中國朋友滿意。 謝謝你為我做的一切。 我們是一個小國家，但你們總是會發出尊重我們的規則和國際公法的聲音。」

習近平

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