為兩會做準備 人大審「保密法」收窄祕密範圍、嚴管離崗者

十四屆全國人大常委會第二十次委員長會議26日在北京人民大會堂舉行，由委員長趙樂際主持會議。(新華社)

為了替即將召開的中國全國「兩會 」做準備，全國人大常委會第8次會議26日起一連兩日在北京舉行。據悉，會議聽取了關於「保守國家祕密法修訂草案」審議結果，草案審稿完善確定保密事項範圍的原則，進一步規範確定保密事項權限，細化涉密人員合法權益保障，同時完善涉密人員離崗離職管理措施等。同時，會議也審議了有關任免案。

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今年全國人大、政協「兩會」將於3月5日、3月4日在北京召開，如何擘劃新一年工作目標，以及在去年外交部長秦剛、國防部 長李尚福等官員相繼落馬後，是否再有人事調整等均受到關注。

新華社報導，第14屆中國全國人大常委會第8次會議26日舉行第一次全體會議，由人大委員長趙樂際主持。會議聽取了中國全國人大憲法和法律委員會副主任委員駱源作的關於保守國家祕密法修訂草案審議結果的報告。

港媒報導，保守國家祕密法修訂草案一審稿規定，涉密人員合法權益受法律保護。對有意見指出，應當細分涉密人員權益保障，體現責任、權力及利益相統一原則，草案二審稿增加規定，對因保密而合法權益受影響和限制者，按國家有關規定給予相應待遇或補償。此外，草案二審稿進一步完善涉密人員離崗離職管理措施，增加規定，涉密人員離崗離職「應當遵守國家保密規定」，機關、單位應展開保密教育，清退涉密工具。

有媒體引述西方觀察家指出，這意味中國決策者仍將社會穩定和國家安全置於經濟持續成長之上。

此外，常委會議聽取全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超「關於個別代表的代表資格」報告。通稿表示，會議還審議有關任免案。

去年12月底，14屆人大常委會召開第7次會議確定了今年人大的開會日期，並通過幾位重要部長的任命，包含新任國防部長董軍、民政部長陸治原等。這次人大常委會會議是否會通過任命新的官員也廣受猜測。

另外，中國全國「兩會」召開前，央視新聞26日報導，中共 中央政治局委員、書記處書記，中國全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記向中共中央和中共總書記習近平述職。習近平強調，要緊緊圍繞推進中國式現代化，立足自身職責，強化政治擔當，為推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

另據中央社報導，中國工信部26日在官網發布「工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）」，稱保障數據安全事關國家安全，因此要求加強多方安全計算、數據防勒索、數據溯源、商用密碼等技術產品在工業領域的應用。