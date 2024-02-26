我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美直航將增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

德運輸機禁中國人參觀挨批歧視 空巴滅火：向所有人開放

編譯徐榆涵／即時報導
中國網友指控，日前想在星國航空展登上一架德國空軍運輸機A400M，結果遭拒。非當事飛機。（路透）
中國網友指控，日前想在星國航空展登上一架德國空軍運輸機A400M，結果遭拒。非當事飛機。（路透）

新加坡航空展2月20日至25日舉行，但卻傳出種族歧視風波。有中國民眾想登上一架德國空軍運輸機卻遭到拒絕，引發中國網友撻伐聲浪，製造商空中巴士隨後發表聲明滅火，稱已改進參觀流程確保開放，對此事件表達遺憾。

BBC報導，一名中國部落客於上周末拍攝到的影片在網路上瘋傳，當時他試圖進入德軍A400M運輸機參觀，結果被一名配戴空巴證件的女子詢問國籍，稱「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」，說「這是德國的規則，這是軍事限制」。

也有其他中國網友稱，自己也不被允許登機，甚至稱德國軍人曾對他發起肢體攻擊，另一網友則說拍下了空巴工作人員在鏡頭前趕人的畫面，已向航展組織提出正式投訴，指控「歧視中國人民」。

微博評論指出，中國遊客被允許參觀其他國家的軍機，並痛斥空中巴士和德國軍方。

對此，德國駐新加坡大使館一名代表稱，因為空巴「負責飛機的安全和入口管理」，未直接回應德國軍事人員遭控的問題。

空中巴士25日則在官方微博發文表示，已及時改進參觀流程，確保該架飛機向所有到場觀眾開放，對「造成的任何不便」表示歉意。

空中巴士聲稱，A400M運輸機是最先進的軍用運輸機，能在戰場上未整備的一小段跑道上起降，也能用來載運大型設備，還能用做空中加油機。此事件發生之際，歐洲愈來愈擔心中國取得西方軍事技術。

德國 種族歧視 新加坡

上一則

中學者：提防美國降息後 惡意資金在中國快進快出

延伸閱讀

納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦

納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦
比亞迪賣進匈牙利 首批ATTO 3交付

比亞迪賣進匈牙利 首批ATTO 3交付
政大調查：台灣人認同感61% 自認中國人比率創新低

政大調查：台灣人認同感61% 自認中國人比率創新低
德國企業轉進美國 去年對美承諾投資創新高

德國企業轉進美國 去年對美承諾投資創新高

熱門新聞

中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡