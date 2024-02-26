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持續虧損 瑞士光伏商關閉德國工廠 CEO怪上中國

中國新聞組／北京26日電
工人在河北秦皇島昌黎縣荒佃莊鎮附近的一處光伏發電場檢修光伏發電板。（ 新華社）
工人在河北秦皇島昌黎縣荒佃莊鎮附近的一處光伏發電場檢修光伏發電板。（ 新華社）

瑞士光伏（太陽能光電）組件製造商梅耶博格（Meyer Burger）23日宣布，因持續虧損，將逐步關閉在德國薩克森州的太陽能電池板工廠。梅耶博格薩克森州工廠是歐洲最大的光伏組件生產廠，員工約500名。觀察者網報導，梅耶博格首席執政官埃爾福特（Gunter Erfurt）在公告中，將公司財政困難歸咎於來自中國產品的低價競爭。

報導引述德國媒體指出，梅耶博格薩克森州工廠即將在3月上半月停止生產，最終於4月底徹底關閉，「邁出告別歐洲市場的第一步」。同時，梅耶博格宣布將進一步推動在美國科羅拉多州和亞利桑那州工廠的建設，以「更加明確地關注我們的美國業務」。

梅耶博格發布「關廠威脅」後，德國多名政客紛紛響應。德國基民盟副主席榮格（Andreas Jung）稱，蕭茲政府考慮的都是「不利於德國」的決定，同時敦促政府不應在未來的能源上完全依賴中國。薩克森州中薩克森地區行政長官紐鮑爾（Dirk Neubauer）將矛頭直指中國廠商，稱太陽能行業是「德國對中國日益依賴的一個典型例子」。

法廣網報導，梅耶博格宣布關閉該工廠的消息對整個歐洲的太陽能行業來說都是一個壞兆頭。歐洲太陽能業界表示，面對廉價中國電池板的湧入，是自己的生存在受到威脅。

報導稱，荷蘭Exasun集團是荷蘭歷史最悠久的太陽能電池板製造商，該公司已經於今年1月申請破產。一名行業人士說，2022年底，全球太陽能電池板市場崩潰。印度和美國對中國太陽能電池板的邊境幾近關閉，造成歐洲市場大量過剩，導致降價銷售超過50%。面對這些來自中國的低價零部件，在歐洲，「無人能夠匹敵」。

德國 破產 鮑爾

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