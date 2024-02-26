中國廉價車進攻 歐洲車企寒冬：供應商快榨不出油水了

人們在比利時布魯塞爾舉辦的2024布魯塞爾汽車展上參觀比亞迪海豹系列汽車。(新華社)

2024年對歐洲的車企以及已陷入困境的供應商而言，恐怕是非常艱難的一年，因為它們必須設法降低電動車 的生產成本，以便在自己的市場上與價格低廉的中國電動車競爭。美國之音報導，歐洲車企面臨的一大問題是，它們還能從供應商身上榨出多大油水？因為有些供應商已經在裁減工人。

報導引述路透指出，本周舉行的日內瓦車展將是歐洲傳統汽車大廠與聚焦電動車生產的中國車企之間的一場大比拚。由於疫情 干擾，日內瓦車展在停辦四年後首次恢復舉行。

不過，在這次車展上舉行記者會的重量級廠商只有法國的雷諾汽車公司（Renault）以及中國的上海汽車集團和比亞迪汽車公司。上汽和比亞迪和多家中國車企一樣，已把目光鎖定歐洲市場。

「它們真的就像粉筆和起司（意思是沒有可比之處），」全球化專業顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）合夥人兼雜誌主任尼克·帕克（Nick Parker）在向路透比較歐洲傳統車企與中國競爭對手時作了這樣的比喻。

路透指出，歐洲車企在生產傳統油車或新式電動車時，主要依賴外部不同供應商供貨，涉及不同的供應鏈 。但是它們的中國競爭者則高度縱向整合，幾乎在企業內部生產所有的零件，得以將成本大幅降低。中國車企的這項特性有助於在競爭中擊敗歐洲同行。

艾睿鉑諮詢公司的帕克表示，歐洲汽車公司如果要與這樣的對手競爭，其利潤空間未來將受到「嚴重挑戰」，因為它們能從外部供應商身上榨取的東西總是有限的。

另外，由於從傳統汽油車轉向電動車的轉移過渡比預期慢，歐洲傳統車企遭遇的挑戰更是雪上加霜，因為它們需要同時維持兩條不同的供應鏈。

雷諾和荷蘭的斯泰蘭蒂斯汽車公司（Stellantis）本月強調了各自在電動車生產上降低成本的努力，而奔馳公司（Mercedes）則下修對電動車市場需求的預期，並將其傳統車型的生產預期更新至下一個十年的中晚期。

據報導，斯泰蘭蒂斯汽車公司執行長卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）話說得更絕，告訴供應商由於電動車成本的85%與採購的材料有關，它們需要成比例地承受削減成本的負擔。「我就是將現實告訴我的合作夥伴：如果你的責任你不承擔，那麼你就會將自己排除在外。」