維穩高於一切 分析：北京救經濟「作繭自縛」

中國股市進期震盪，被視為是經濟頹勢的前奏。(路透)

中國年度人大、政協兩會的臨近，中共總書記習近平及中國總理李強 面臨著近十年來最大的壓力，兩人頻要求保障經濟的長期增長潛力，西方專家認為，中國決策者仍將社會穩定與國家安全視為最優先事項，被自己選擇的道路困住了。不過，黨媒則信心喊話，看好中國經濟回升，指「東升西降」仍是大趨勢。

法廣報導，兩會臨近之時，中國各地方政府陸續公布2023年經濟發展成績單以及2024年的GDP增速預期目標。根據官方出台的數據，中國31個省級經濟體中，有17個未能達成2023年GDP目標。展望2024年，幾乎所有地方的經濟增速目標都低於去年或與去年持平。

按中國國家外匯管理局中旬所公布的數據，2023年外商直接投資 總額為330億美元，比2021年的峰值下降90%以上，是1993年以來的最低水平。而外商投資減少的一個重要因素就是李強所說的「營商環境」。

報導指出，在中國三年「清零」，經濟疲軟不振的背景下，西方商會認為外商在華的營商環境變得更惡劣了，其中一個重要的原因就是中國去年公布的新版反間諜法和新版國安法。

德國之音也報導，中國經濟去年未能在新冠疫情 之後的爆發式復甦，逃離中國的投資者對中國政府沒有公布明確的路線圖表示失望。BBC援引專家分析說，中國要在2024年經濟全面恢復至新冠疫情之前的水平並不樂觀。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）的中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）說：「現在進行重大轉變等於承認長期以來犯了嚴重錯誤--這不太可能」，「中國被它自己選擇的道路困住了。」

不過，黨媒光明日報則發表文章駁斥外界懷疑「東升西降」，文章稱，以美元計算，2023年中國的GDP與2022年大體持平甚至略有下降，而2023年美國GDP佔全球比重則連續兩年上升，中國佔全球GDP比重相對下降。指外媒認為中國發展前景黯淡的分析並不全面，既缺乏歷史眼光，也缺乏前瞻性。