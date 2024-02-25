中企盜用免稅「後門」 美車企將滅絕？美貿團阻比亞迪赴墨設廠

中國電動車製造商比亞迪傳出將在墨西哥設廠後，有美國製造業貿易組織向拜登政府提出警告，恐將威脅美國車廠的生存。（歐新社資料照片）

在中國電動車 製造商比亞迪傳出將在墨西哥 設廠後，路透報導，有美國製造業貿易組織向拜登政府提出警告，呼籲阻止中國車商透過墨西哥銷往美國，因為這恐將威脅美國車廠的生存。對此，有中國媒體嘲諷稱，這顯示美方「急了」。

美國之音報導，美國製造業聯盟(Alliance for American Manufacturing,AAM)報告指出，中國汽車的廉價優勢，來自中國政府的政策和資金支持，一旦進入美國市場，恐怕會成為美國汽車產業的「集體覆滅」。

報告指出，墨西哥生產的車輛及零件可以享受美-墨-加貿易協議(US-Mexico-Canada trade agreement)的優惠待遇，並有資格獲得7500美元的電動車稅收抵免，進一步強化價格優勢，因此他們呼籲美國政府及時關閉這一可能被中國車企利用的「商業後門」，以免美國車企大規模的關廠並導致失業。

據報導，中國駐華盛頓大使館對此表示，中國汽車出口「反映了中國製造業的高品質發展和強大創新」並稱中國汽車工業的跨越式發展為世界提供了成本效益高且品質優良的產品。美國貿易代表辦公室則尚未發表評論。

此前，多家媒體先後報導比亞迪為了瞄準美國市場，正進行赴墨西哥設廠的可行性評估，並與該國官員就選址等問題展開談判，目標就是建立一個針對美國市場的出口中心。儘管比亞迪拒絕證實這項消息，但報告還是引發美國汽車製造業高度關注，因為就在去年第四季，比亞迪已經取代特斯拉(Tesla)，成為全球最大的電動車銷售商。

報導指出，目前中國生產的電動車直接出口到美國，要繳交27.5%的關稅 ，其中包含2.5%的汽車進口常規關稅以及2018年間，川普(Donald Trump)政府針對中國產汽車25%的額外關稅。

相較之下，若轉移到墨西哥設廠，不僅能享有2.5%的低關稅，若能符合美-墨-加貿易協定中關於本地成分的嚴格標準，甚至可能獲得免稅。

為此，美國兩黨議員小組敦促拜登政府提高中國汽車的進口關稅，並調查阻止中國車經墨西哥出口美國的做法。

消息曝光後，中國媒體觀察者網在報導中寫道，「看到中國車企過去一年的亮眼表現，美國製造業聯盟急了，盯上了美國和墨西哥的正常貿易往來。」