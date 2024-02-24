兩會召開在即 中國勞工退休年限擬「延至65歲」

中國延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果。（新華社）

2024年中國全國兩會 召開在即，這一話題將再次成為焦點。 而與以往不同的是，過去數年的討論，在本年度似乎已經形成相對確定的基本輪廓。近日發布的《中國養老金發展報告2023》在測算養老金替代率問題時指出：「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果。」

官媒中國經營報指出，中國專家在相關會議上也表示，延遲退休可能會延到65歲，男女會趨於同年齡。稍早，中國總理李強曾表示：「延遲退休政策問題，我們將認真研究、充分論證，在適當時候穩妥推出。」

中國現行法定退休年齡為男職工60歲、女幹部55歲、女工人50歲， 中國平均壽命已從1960年的43.7歲提升到2020年的77.93歲。

近日，人民銀行前行長周小川撰文指出，「雖然延長退休年齡是有空間的，但不是想延長多少年就延長多少年，這涉及平均健康水平和老年人的生產力，企業也會在成本上有所考慮。」

一些國家在討論或已經決定要提高退休年齡，中國政府也在考慮結合中國人口結構變化的情況、就業的情況而逐步提高退休年齡，實施延遲退休。

延遲退休也是應對人口老化及社會養老保險 收不抵支風險、維持政策代際公平的有效選擇。 延遲退休可以使勞工減少取得退休金 的年限，從而減少基金的支出。

第七次全國人口普查數據顯示，中國60歲以上人口約2.64億人，佔18.70%，相較於2010年，老齡人口上升5.44個百分點。

2020年11月，《十四五規劃和二○三五年遠景目標的建議》中提出，實施漸進式延遲法定退休年齡；2021年3月，「十四五」規劃及2035年遠景目標綱要中明確，要依照小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧等原則，逐步延遲法定退休年齡。

但是，個人退休金激勵不足。中國人社部數據顯示，2023年6月底，全國36個先行城市開立個人退休金帳戶人數達4,030萬人。2023年，有調查報告顯示，建立個人退休金帳戶的人員中只有1000萬人左右完成了資金的存儲，實際繳費人數僅為參加人數的30%左右，人均儲存近2000多元人民幣，選擇1.2萬元定額繳費的人員比例低於10%。因此，需要更多的人意識到個人退休金的重要性。

《中國退休金發展報告2023》，在計算退休金替代率問題時指出：「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果。」

北京中國政法大學商學院資本金融系教授胡繼曄建議，借鑒已開發國家在延遲退休方面的經驗，結合中國的具體國情，「如果職工自願延遲退休，每推遲一年，至少應增加其養老保險待遇5%—9%，以鼓勵 更多人自願延遲退休，但不鼓勵超過66歲健康期望壽命的自願延遲」。