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「不會退出中國」 奔馳CEO警告歐盟：針對中國將破壞歐洲經濟

中國新聞組／北京23日電
奔馳集團股份公司執行長康松林。(美聯社)
奔馳集團股份公司執行長康松林。(美聯社)

「在針對中國上多走一步，都會傷己…」奔馳集團股份公司執行長康松林（Ola Kallenius）警告歐盟，稱加大任何針對中國的保護主義舉措力度，都將對歐洲這樣的經濟區域造成破壞性影響；宏觀經濟環境「充滿挑戰」，但奔馳不會退出任何一個市場。另英國加碼制裁涉及俄烏戰的52名個人與實體，包括3家中企，其中一家為無人機控制系統商。 

觀察者網引述路透報導，康松林是在當地時間22日出席於德國舉行的奔馳集團年度業績會議時做了上述表示。康林松近期已多次表達對西方集團保護主義的擔憂。

「今天，我們展示了奔馳汽車非常強勁的業績，也是我們輕型商用車部門表現突出的一年。」據財報，奔馳輕型商務車業務全年銷量達創紀錄的44.78萬輛，同比增長8%，銷售額為203億歐元，同比增長18%。

不過奔馳集團發出警告，關鍵零部件的供應鏈瓶頸仍是一個「重大風險因素」，並稱地緣政治事件和貿易政策存在「異常的不確定性」，尤其是俄烏衝突、中東衝突以及西方大國與中國之間的貿易問題。

康松林22日也對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，宏觀經濟環境「充滿挑戰」，但奔馳不會縮減對未來發展的投資。「這並不意味著我們要退出任何一個市場，我們總是試圖在我們活躍的150多個國家中發掘我們最大的潛力。」

而同日，英國又對中企祭出了制裁。據中央社報導，俄羅斯烏克蘭戰爭將滿兩年之際，英國宣布制裁總計52名個人與實體，包括北京麥克普特無人飛行器控制系統有限公司、香港「超達科技」（Finder Technology）及位於深圳的「巨航航空科技」等3家中國企業，這些公司被控向俄羅斯提供已名列制裁清單的電子產品。 

其中，北京麥克普特無人飛行器控制系統有限公司研發、生產無人機控制和發動系統，並代理俄羅斯開發的STA無人機控制系統。英國外交部指出，在烏克蘭戰場發現俄羅斯武裝部隊使用「北京麥克普特」（Beijing MicroPilot）生產的無人機發動裝置。

去年12月，英國政府首度將中企納入對俄制裁名單，當時入列的有「亞太鏈接」（Asia Pacific Links）、「信諾電子科技」（Sinno Electronics）、「興華」（Xinghua）計3家。

俄羅斯 烏克蘭 投資

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