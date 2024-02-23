中重啟熊貓外交 美將獲1對、最快夏末抵聖地牙哥

中國重啟熊貓外交，近日與美國、西班牙、奧地利的動物園就熊貓保育合作協議達成或諮詢協議。圖為原本在華盛頓動物園的「美香」。（路透）

大貓熊被中國官方視為「友誼使者」，去年末，旅居於美國、日本、英國等地動物園 的中國大貓熊陸續「返家」，掀起「熊貓外交時代終結」的討論。但最新消息指出，中國正重啟熊貓外交，指「基於良好的合作基礎條件」，已與美國、西班牙、奧地利的動物園就熊貓保育合作達成或諮詢協議。外媒認為，這標誌著中美間外交關係正在改善。

新華社報導，中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖地牙哥 動物園就新一輪大熊貓國際保育合作事宜達成協議，並簽署了合作協議。另外還與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行諮詢。

報導稱，中國與上述三國共繁殖成活幼崽28隻，「基於良好合作基礎條件和人民對瀕危物種保育的共同美好願望，新一輪大熊貓保育合作研究即將開啟」。

報導指出，新一輪合作研究將聚焦於大貓熊重大疾病防治，棲息地和野外族群保護，提升調查監測能力，協助中國大熊貓國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護合作交流；推動中外民間交流，增進中外人民友善感情。

中國外交部發言人毛寧指出，期待同有關國家的新一輪大熊貓國際保護合作，將進一步拓展大熊貓等瀕危物種保護科研成果，促進民心相通和民間友好。

德國之聲報導，中國野生動物保護協會正在與華盛頓國家動物園協商，可能會讓更多的大熊貓送到美國。這標誌著兩個超級大國之間的外交關系正在改善。

聖地牙哥動物園管理方指出，如果所有許可證和其他要求都得到批准，兩隻大熊貓（一公一母）預計最早將於今年夏末抵達，這距離該動物園將最後一隻熊貓送回中國已有大約五年時間。

報導說，去年11月，華盛頓國家動物園將三隻大熊貓歸還給了中國，喬治亞州亞特蘭大 動物園成為美國唯一一家擁有大熊貓的動物園，但亞特蘭大動物園四隻大熊貓的租借協議將於今年到期。

如果沒有後續，這就意味著自1972年美國總統尼克森歷史性訪華獲得中國贈送兩隻大熊貓後，美國將首次沒有大熊貓。

對此，不少網民憶起瘦到皮包骨的丫丫，紛紛留言「會被餓死嗎」、「丫丫這樣的悲劇，決不可以再發生」，也有網友說「大熊貓實際承擔了和親的歷史責任」、「讓大熊貓回歸自然吧，別折騰了」。