王毅另有行程 中國副外長馬朝旭 將赴巴西出席G20外長會議

21、22日在巴西舉行的G20外長會議，中國由外交部副部長馬朝旭代表出席。（中新社）

中國外交部發言人毛寧21日表示，外交部長王毅 因日程原因，難以出席G20外長會議，委派副部長馬朝旭代表中方出席。這次G20外長會議，2月21日至2月22日在巴西 里約熱內盧舉行。

至於俄羅斯反對將烏克蘭 問題列入會議日程，毛寧表示，二十國集團是國際經濟合作的主要論壇，不是解決地緣政治和安全問題的平台，這是二十國集團的共識。

她提到，中方期待這次外長會有助於推動各方加強團結合作，為促進世界經濟增長和全球發展作出積極貢獻。

中國外交部官網發布，馬朝旭20日會見了巴西外長維艾拉。馬朝旭表示，今年是中巴建交50周年，同巴方落實兩國元首達成的重要共識，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作，推動中巴關係邁上新台階。中方支持巴方作為二十國集團主席國工作，共同推動今年二十國集團峰會成功。

維艾拉表示，總統魯拉去年訪華十分成功，巴方願與中方繼續加強雙邊和多邊各領域合作。身為二十國集團主席國，巴方期待同中方在二十國集團加強合作，為全球經濟治理做出貢獻。

同日，馬朝旭同巴西副外交部長、二十國集團事務協調人利里奧，就二十國集團合作深入交換了意見。