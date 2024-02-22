北京再搶國際組織話語權 張文才任世銀副行長

世界銀行20日宣布任命中國籍的原亞洲開發銀行副行長張文才，擔任世銀常務副行長兼首席行政官。（中新社）

北京持續搶占國際組織重要話語權。總部位於美國華盛頓的世界銀行20日宣布，任命中國籍的張文才為世銀常務副行長兼首席行政官，負責機構策略、規劃、預算 、資訊科技服務及制裁體系等。

澎湃新聞報導，張文才現任中國進出口銀行副行長，並擔任國際財務報告準則基金會受託人。張文才先前曾擔任中國農業發展銀行副行長、亞洲開發銀行副行長、中國財政部 國際財金合作司司長等職務。

中央社報導，世界銀行常務副行長兼首席行政官是世行集團2016年新設的一個職位，當時擔任此職務的是曾任中國財政部任國際財金合作司長的楊少林。

世界銀行過去還曾有常務副行長章晟曼、高級副行長林毅夫及世銀旗下國際金融公司（IFC）的執行副總裁蔡金勇等中國籍高階主管。

近年來，隨中國在國際經濟、金融領域地位不斷提高，中國籍經濟學者、高管出任國際金融機構管理層屢見不鮮。

在其他國際金融組織方面，國際貨幣基金（IMF）自2011年以來至今，連續3任的副總裁皆為中國籍，分別是朱民、張濤和李波。

美國國會授權成立的機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）2月初公布的半年報告中，整理了中國在國際組織出任要職的情況。除了國際金融組織，聯合國 相關組織、國際法院、國際海事組織、世界智慧財產權組織中也都有中國籍主管。