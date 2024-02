布林肯談中美：不上餐桌就上菜單 環時轟赤裸裸「刀俎魚肉」論

布林肯(左)和貝爾伯克在慕尼黑安全會議小組討論會中交談 。(歐新社)

美國國務卿 日前在慕尼黑安全會議小組討論會上被問及美國爭取盟友以與中國競爭時,說了一句「你要是不坐在餐桌上,那你就在菜單上」。這句話讓中國官媒環球時報氣炸,今天以社論怒批布林肯 說的就是「不為刀俎即為魚肉」,其他國家不在中美選邊站就會上菜單,是赤裸裸的零和博弈及霸權至上思維,布林肯失言、失態。前媒體人胡錫進也批布林肯「好狂妄」。

據環球網報導,2月17日,在慕尼黑安全會議的小組討論會中,據美國國務院 官網實錄,參與這場討論的還有德國外交部長貝爾伯克和印度外交部長蘇傑生。主持人當時提問布林肯,美中緊張局勢正導致更大的分裂,「你們幾乎是在爭奪盟友:誰是我們的盟友呢?」

布林肯回答,美國的比較優勢在於擁有強大的自願聯盟和自願夥伴關係網絡。「在國際體系中,如果你不坐在餐桌上,你就會出現在菜單上(If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu.)。因此,重新進行多邊接觸對我們來說非常重要,我們已經這樣做了。」

布林肯表示,美國與中國存在戰略競爭,「首先,我們有責任負責任地管理這種關係」「當涉及到其他國家時,重點不是對國家X,Y或Z說『你必須做出選擇』,重點是提供一個好的選擇。」「我們已經做到了,也將繼續做到——那麼我認為,這一選擇就變得不言而喻了。」

布林肯此言讓中國官媒環球時報氣炸,今天發布社論怒批布林肯此言翻譯成中文就是「不為刀俎即為魚肉」。作為超級大國的首席外交官,布林肯此言暴露弱肉強食世界觀,就是赤裸裸的零和博弈思維,意謂你要是有實力就在餐桌上吃別人,要是沒實力就在菜單上被他吃。布林肯此言是一種失言、失態,而且是繼2022年1月之後第二次公開說出,顯示當下美國外交毫不掩飾的霸權至上思維。

社論指出,布林肯想藉「餐桌菜單」言論,實現一種危言聳聽式的恐嚇效果,對外裹挾其他國家在中美之間「選邊站隊」,否則就會上菜單。「沒有任何一個國家注定要成為菜單上的魚肉。違逆這種歷史大勢,必然遭到國際社會的批判和反對。」

環球時報前總編輯胡錫進也在個人微博評論稱布林肯此言「好狂妄啊」。並指中國正以智慧,用宏大的「太極」策略,像「庖丁解牛」先把西方拆解,接下來要再把美國也拆解了。中國得讓美國的政治菁英們長一次真正的見識,迫使它認識到,用對付蘇聯和歷史上其他大國的手段對付中國是無效的。