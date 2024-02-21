我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

房市放款白名單 銀行已准貸逾1600億

記者謝守真／綜合報導
央視報導，中國銀行對房地產「白名單」項目已批准貸款逾人民幣1600億元。（中新社）
央視報導，中國銀行對房地產「白名單」項目已批准貸款逾人民幣1600億元。（中新社）

北京為救房市，推出專案融資白名單措施。官媒央視新聞報導，近來，中國銀行對房地產「白名單」項目已批准貸款逾人民幣1600億元。

央視報導指出，在此一機制協調下不少城市都已提出首批房地產項目融資「白名單」，並向各家銀行進行推送。銀行對符合條件的項目，都採取簡化流程，擴大授權，建立綠色通道等措施，加快審批，確保融資盡快落地。

農業銀行、建設銀行等大型商業銀行和多家全國性股份制銀行，截至19日，已有超過人民幣1600億元的房地產「白名單」項目融資通過銀行的審批，部分項目首筆貸款已經發放。

而為推動城市房地產融資協調機制盡快落實，多省市金融監理部門近期加強協調力度，推動銀行加速審批「白名單」專案的合理融資需求。

目前，包括北京、上海、重慶、浙江、湖北、福建、江蘇等都已成立房地產融資協調機制工作專班，在加強與地方政府和住建部門的協同配合，同時督促轄內銀行完善制度流程，優化貸款審批流程，盡力滿足房地產「白名單」項目的合理融資需求。

據住房城鄉建設部和金融監管總局的要求，全國已有上百個城市建立城市房地產融資協調機制，支持房地產項目的合理融資需求。至於針對已發放的資金，報導提到，監理機關也明確，要加強貸款資金用途管理，嚴防信貸資金被挪用於購地或其他投資。

此外，金監總局亦明確，各地金融監理部門要依照協調機制要求，總結良好經驗與做法，並加大複製推廣力道，對合理融資需求做到應該滿足的要盡量滿足，助力房地產市場平穩健康發展。

融資 房地產 貸款

上一則

催生23條？ 夏寶龍訪港將晤律師公會

下一則

幫她實現帶貨夢、能選拆遷房？男主人騙走保母逾40萬

延伸閱讀

銀行商辦壞帳 警報大響

銀行商辦壞帳 警報大響
梅西澄清完中國球迷仍不領情 央視發C羅照片意有所指

梅西澄清完中國球迷仍不領情 央視發C羅照片意有所指
今年GDP目標 中國半數省份低去年 引「經濟進一步放緩」猜測

今年GDP目標 中國半數省份低去年 引「經濟進一步放緩」猜測
白敬亭央視春晚強占C位生波 扯出女友宋軼也「難搞」

白敬亭央視春晚強占C位生波 扯出女友宋軼也「難搞」

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元