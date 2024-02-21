搶救中國房市 人行祭超預期降息、史上最大降幅

人行宣布大幅度降息，積極挽救房市和經濟的用意明顯。圖為北京銷售人員為看房者介紹新房。（中新社）

中國上月才宣布降準措施，昨天再祭出超預期降息，救市態度積極。中國人民銀行（央行）昨宣布下調5年期貸款 市場報價利率 （LPR）25個基點，至3.95%，這是該利率自去年6月以來首次下調，也是歷史最大降幅。專家分析，5年以上LPR與房市關聯度強，結合近期官方密集推出政策措施，充分體現了刺激房市，推動市場良性循環的政策意圖。

人行行長潘功勝1月底宣布，2月5日下調金融機構存款準備金率2碼（0.5個百分點），向市場釋放約人民幣1兆元資金活水。

人行昨再公布，本月一年期LPR為3.45%，維持不變，5年期以上LPR為3.95，較上月下修25個基點。此舉結束了中國LPR連5個月的按兵不動，尤其5年期LPR是去年6月以來首次下調，降幅歷來最大，反觀一年期不變，新措施劍指房市意味濃厚。

LPR是商業銀行貸款利率的重要定價基準，5年期以上LPR與房貸關聯緊密，因此待房貸族合約約定的「重定價日」，其個人房貸利率和對應的月繳額度將會隨之下調。

據中國基金報，以貸款額度人民幣100萬元，年限30年基本情況計算，此次政策降息將為購房者節省房貸利息超過人民幣5萬元，月繳額度減少約人民幣150元左右。

中泰證券研究所政策小組首席分析師楊暢指出，下調5年以上LPR利率，是房地產市場需求端政策組合拳一部分，結合近期官方房市政策，充分體現利率政策參與刺激房市、推動市場良性循環的意圖。

招聯首席研究員董希淼說，5年以上LPR大幅且超預期下降，傳遞出促進房地產平穩發展的強烈訊號。在大陸當前宏觀經濟恢復並不穩固、經營主體信心較弱情況下，有助於提振市場信心與預期。

財聯社指出，此次5年期LPR率先調降兼顧穩匯率 與穩地產，反映出人行新思路，在匯率壓力下重視實體經濟與政策彈性。

光大銀行金融市場部研究員周茂華表示，5年期LPR利率下降，降低首套、剛需購屋貸款成本，提振樓市需求，有助於降低2套房月供利息支出等，促進投資和消費。並且，有利減少地方債務置換過程中的利息支出，緩解風險。同時，基本面穩步復甦，能為人民幣匯率穩定提供支撐。