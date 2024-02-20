我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

防止中國傾銷貨物 美警告：將偕盟友採取行動

編譯季晶晶、林奇賢／綜合外電
白宮警告，如果中國試圖在國際市場傾銷電動車、太陽能板、鋰電池等貨物，以解決產能過剩問題，美國將採取行動。（路透）
白宮警告，如果中國試圖在國際市場傾銷電動車、太陽能板、鋰電池等貨物，以解決產能過剩問題，美國將採取行動。（路透）

英國金融時報（FT）報導，華盛頓已經警告北京，如果中國試圖以在國際市場傾銷貨物的手段，解決其產能過剩問題，美國及其盟國將採取行動。

美國財政部的兩名高階官員表示，財政部負責國際事務的副部長尚博 （Jay Shambaugh）最近率領代表團訪中時，向中國主管經濟事務的國務院副總理何立峰明確表達此一憂慮。

他說：「我們擔心，中國的工業支援政策和總經政策更側重供應，而不考慮需求來自何處，這將造成產能過剩，最終衝擊全球市場。」

美國最擔憂的是先進製造業，特別是潔淨能源部門，例如電動車、太陽能板、鋰電池等。

尚博說，他強調不僅美國關注此事，而中國不該把美方或其他國家的反應視為「意外之舉」。

歐盟去年對中國電動車業發起反補貼調查。歐盟主管競爭事務的執委薇絲塔格（Margrethe Vestager）17日表示，歐盟準備動用貿易工具來解決中方不公平的貿易手段。

一位官員表示，華府盼望北京嚴肅面對問題。他也說，美財長葉倫今年稍晚訪問北京時，此問題會成議程「重點」。葉倫本月稍晚到巴西聖保羅會晤G20國家財長時，預料也將提及中國產能過剩的問題。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）說，美國應該施壓中國來提高內需，「假設這一切仍無法改變現狀，華府將別無選擇，只能仿效歐盟，啟動調查，最後可能導致大舉擴大對中貨進口限制」。

中國已承認產能過剩帶來的風險，但尚未制定解決問題的明確計畫。國家主席習近平去年12月表示，若要確保未來經濟的成長，部分產業的產能過剩是必須解決的「挑戰」之一。但北京當局也一直批評西方國家不斷升高的保護主義行為，並指控其濫用貿易爭端的機制。

歐盟 華府 財政部

上一則

雲南納家營清真寺「聽黨話」 去阿拉伯化改造成中國風

下一則

武大教授：社會空轉 各行各業都脫實向虛

延伸閱讀

油電車銷量衝得比電動車更快 消費者難甩EV里程焦慮

油電車銷量衝得比電動車更快 消費者難甩EV里程焦慮
民主黨眾議員透露美將制裁助俄中企 「盼北京想清楚」

民主黨眾議員透露美將制裁助俄中企 「盼北京想清楚」
若中國以傾銷解決產能過剩問題 美警告將偕盟友採取行動

若中國以傾銷解決產能過剩問題 美警告將偕盟友採取行動
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
X平台帳號「李老師不是你老師」張貼關於山東日照凶案的消息。（取材自X@whyyoutouzhele）

武警行凶？山東莒縣爆重大凶案10多死 一說外務員返鄉「槍殺幾家人」

2024-02-13 01:30
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期