湖南喊「解放思想」 別高看、莫低估

中國18日開工有不同往年新動作，多數省級地方都召開省市委會議，被稱作「龍年第一會」。其中廣東大講波瀾不興的「新質生產力」；上海端出老酒新瓶「優化營商環境7.0版」。只有湖南宣布「全省開展解放思想大討論」引起大震動、大猜測。

中共 湖南省委機關報18日公布「關於在全省開展解放思想大討論活動的通知」文件。

引起震動的，是「解放思想」在中國是個有特定意涵政治名詞，自1979年解放思想運動後，經常被人掛嘴邊，但中共一級黨委以專門文件、以運動形式來策動，仍具震撼性。引起猜測的，是湖南現狀與中國背景。湖南是毛澤東故鄉，被認為是思想固化、政策保守省分，省委書記沈曉明到任第一件事，就是到韶山鞠躬。湖南率先喊思想解放，難免多種猜測。

北京學者交流中，言簡意賅說對湖南動作「別高看莫低估」。綜合更多意見，可整理出五個別高看、一個莫低估。其一是由湖南省委文件設定活動目的看，對湖南策動解放思想不能有過高看法，因文件開宗明義地說，開展大討論「鞏固拓展學習貫徹習近平 新時代中國特色社會主義思想主題教育成果」，解放思想是為「進一步統一思想、統一意志、統一行動」。

二是據文件內容，明確列出了這場活動有「六個必須」、「十個扭轉」等等，分別設定了解放思想範圍、要求、目標、發動方式。這跟1979年中央工作理論務虛會策動思想解放運動，以「實踐是檢驗真理的唯一標準」有重要區別。

三是過去十年來，中共黨內形成新政治紀律和政治規矩，再無地方諸侯可貿然策動事關全省、影響大局活動，除非事前得到首肯批准。湖南消息說，沈曉明先在1月省政協會上點火，再在省人大閉幕講話提出，很快2月2日召開省委常委會審議「解放思想大討論活動方案」，2月5日下發到省內地市廳局地市，然後按北京中央節後活動部署在18日公開。

四是湖南行動有上頭來風。沈曉明部署大討論，強調是按習近平有關湖南工作講話精神。講話內容不詳，但習近平去年12月曾在廣西要求「解放思想、創新求變，向海圖強、開放發展」。去年12月毛澤東誕辰紀念會上，又提出「堅決摒棄一切固守舊思維、舊理念、老套路、老辦法的懶漢思想，堅決反對一切不擔當不作為、推脫躲繞、不思進取的躺平行為」。這些內容都寫進湖南文件。

五是有學者拆解，1978年12月解放思想，中央口號「解放思想，實事求是，團結一致向前看」，強調的是打破思想枷鎖批判，依湖南文件，主要中共黨內對不當思想方法自我批判，有質的區別。

這五方面看，湖南解放思想不用高看，最後說不可低估，有兩層意思，一是解放思想在中國民間仍有號召力，仍被認為是解決難題、消除痼疾的金牌藥方；二是湖南提出解放思想，來自於「國內外形勢大變的壓力、經濟和社會下行的阻力、政策前行方向困惑的無力」，這不止湖南也事關全中國的重要背景，不可低估。