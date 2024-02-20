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湖南喊「解放思想」 別高看、莫低估

香港特派員李春

中國18日開工有不同往年新動作，多數省級地方都召開省市委會議，被稱作「龍年第一會」。其中廣東大講波瀾不興的「新質生產力」；上海端出老酒新瓶「優化營商環境7.0版」。只有湖南宣布「全省開展解放思想大討論」引起大震動、大猜測。

中共湖南省委機關報18日公布「關於在全省開展解放思想大討論活動的通知」文件。

引起震動的，是「解放思想」在中國是個有特定意涵政治名詞，自1979年解放思想運動後，經常被人掛嘴邊，但中共一級黨委以專門文件、以運動形式來策動，仍具震撼性。引起猜測的，是湖南現狀與中國背景。湖南是毛澤東故鄉，被認為是思想固化、政策保守省分，省委書記沈曉明到任第一件事，就是到韶山鞠躬。湖南率先喊思想解放，難免多種猜測。

北京學者交流中，言簡意賅說對湖南動作「別高看莫低估」。綜合更多意見，可整理出五個別高看、一個莫低估。其一是由湖南省委文件設定活動目的看，對湖南策動解放思想不能有過高看法，因文件開宗明義地說，開展大討論「鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果」，解放思想是為「進一步統一思想、統一意志、統一行動」。

二是據文件內容，明確列出了這場活動有「六個必須」、「十個扭轉」等等，分別設定了解放思想範圍、要求、目標、發動方式。這跟1979年中央工作理論務虛會策動思想解放運動，以「實踐是檢驗真理的唯一標準」有重要區別。

三是過去十年來，中共黨內形成新政治紀律和政治規矩，再無地方諸侯可貿然策動事關全省、影響大局活動，除非事前得到首肯批准。湖南消息說，沈曉明先在1月省政協會上點火，再在省人大閉幕講話提出，很快2月2日召開省委常委會審議「解放思想大討論活動方案」，2月5日下發到省內地市廳局地市，然後按北京中央節後活動部署在18日公開。

四是湖南行動有上頭來風。沈曉明部署大討論，強調是按習近平有關湖南工作講話精神。講話內容不詳，但習近平去年12月曾在廣西要求「解放思想、創新求變，向海圖強、開放發展」。去年12月毛澤東誕辰紀念會上，又提出「堅決摒棄一切固守舊思維、舊理念、老套路、老辦法的懶漢思想，堅決反對一切不擔當不作為、推脫躲繞、不思進取的躺平行為」。這些內容都寫進湖南文件。

五是有學者拆解，1978年12月解放思想，中央口號「解放思想，實事求是，團結一致向前看」，強調的是打破思想枷鎖批判，依湖南文件，主要中共黨內對不當思想方法自我批判，有質的區別。

這五方面看，湖南解放思想不用高看，最後說不可低估，有兩層意思，一是解放思想在中國民間仍有號召力，仍被認為是解決難題、消除痼疾的金牌藥方；二是湖南提出解放思想，來自於「國內外形勢大變的壓力、經濟和社會下行的阻力、政策前行方向困惑的無力」，這不止湖南也事關全中國的重要背景，不可低估。

中共 習近平

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