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王毅訪西班牙送利多 取消牛肉進口禁令

中國新聞組／北京20日電
中國外長王毅18日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後舉行聯合記者會。（歐新社）
中國外長王毅18日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後舉行聯合記者會。（歐新社）

據美國之音報導，中國外長王毅周日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後於聯合記者會上宣布，中國已同意取消對西班牙牛肉的進口禁令。報導稱，自2000年以來，因當年歐盟多個成員國出現多起狂牛症病例，北京禁止歐盟出口牛肉產品到中國。

王毅表示，「這是個好消息，特別是對西班牙農民來說。」阿爾瓦雷斯則說，「當你考慮到中國市場的規模時，影響將是非常積極的」；「這是我們一直要求的、惠及整個農村的舉措，很難找到像中國市場這樣的市場。」

王毅周六在結束德國慕尼黑安全會議相關行程後轉往西班牙。阿爾瓦雷斯周日表示，他和王毅「同意支持巴勒斯坦和以色列兩國的解決方案」以結束雙邊衝突。

報導稱，王毅預定周一與西班牙首相桑切斯會面，然後前往法國。王毅預計在法國舉行中法戰略對話。

王毅說，「中方視西班牙為歐盟內值得信賴的良好夥伴。我們願與西班牙一道努力，發展雙邊關係。」

外交部日前在說明王毅此次出訪行程時表示，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略伙伴。此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西，雙方均高度重視。

外交部發言人稱，中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略伙伴關係注入新的內涵。

王毅 歐盟 巴勒斯坦

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