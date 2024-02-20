TikTok讓未成年人上癮？ 歐盟啟動調查

歐盟執委會19日依據數位服務法，對TikTok展開正式調查程序，檢視這個社群媒體平台在保護未成年人方面的努力是否充足。（路透）

歐盟 一名官員19日表示，歐盟已經正式啟動對中國字節跳動公司（ByteDance）的短片社媒平台TikTok 的調查，檢視TikTok是否在未成年人保護、廣告透明度、研究人員資料存取、成癮性設計和有害內容風險管理等方面有違反歐盟「數位服務法」（DSA）的行為。

美國之音報導，歐盟執行委員會內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）表示，他是在分析這家短視頻程序的風險評估報告以及TikTok對提供信息的要求作出回覆之後作出這一決定的。

「今天，我們對TikTok展開調查，原因是其涉嫌違反透明度和保護未成年人的義務：令人上癮的設計和屏幕時間限制、兔子洞效應、年齡驗證、默認隱私設置等，」路透引述布雷頓在X平台上的貼文說。

歐盟的「數位服務法」於2月17日起適用於所有網路平台，它特別要求超大型的網路平台和搜尋引擎採取更多措施應對非法的網路內容以及對公共安全構成的風險。

路透指出，如果擁有TikTok的中國字節跳動公司被發現違反「數位服務法」，那麼該公司有可能被課以相當於公司全球一年營業額6%的巨額罰款。

TikTok表示，公司將持續與專家及產業合作，確保平台上青少年的安全，而且它也期待向歐盟詳細解釋自己在這方面所做的努力。

「TikTok開創了保護青少年，並讓13歲以下青少年不得使用平台的特性和配置，而這些都是困擾整個行業的問題，」路透引述TikTok公司一位發言人的話說。

歐盟表示，調查將聚焦於TikTok的系統設計，包括算式系統，看看其是否刺激行為成癮以及/或製造所謂的「兔子洞效應」。

調查也將檢視TikTok是否採取適當且成比例的措施，以確保未成年人高度的隱密性和安全性。除保護未成年人外，歐盟還要了解TikTok是否在平台上為廣告提供一個可靠的資料庫，以便讓研究人員檢查潛在的網路風險。

這是歐盟通過「數位服務法」後的第二起調查行動。去年12月，馬斯克 （Elon Musk）的X平台成為歐盟依據「數位服務法」所進行的首個調查對象。

歐盟「數位服務法」去年4月生效後，對22項網路服務擁有管轄權，而每項服務歐盟每個月都有超過4500萬的積極用戶。

根據TikTok去年4月的統計數據，其程式每個月擁有約1.36億個積極用戶，而且該短視頻平台特別受到青少年的喜愛。