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外商對中新增直接投資 大減逾80% 30年最低

中國新聞組／北京20日電
受到地緣政治緊張情勢及其他國家利率較高的影響，外商去年對中國的新增直接投資較2022年大減逾80%。圖為北京天安門廣場。（美聯社）
受到地緣政治緊張情勢及其他國家利率較高的影響，外商去年對中國的新增直接投資較2022年大減逾80%。圖為北京天安門廣場。（美聯社）

外國企業去年對中國的新增直接投資較2022年大減逾80%，創下1993年以來新低，凸顯北京在尋求更多海外投資讓經濟好轉之際遇到的挑戰。

彭博報導，根據中國國家外匯管理局18日發布的數據，去年中國國際收支的直接投資負債（direct investment liabilities）增加330億美元，較2022年大減82%，意即中國新增外資驟降至1993年以來最低程度。

報導指出，這項數據顯示防疫封城措施對中國經濟的影響及去年經濟復甦緩慢。

2023年第3季，中國的外商直接投資是自1998年以來首度縮減，儘管第4季恢復正成長，當時新增的175億美元投資仍比2022年同期少了三分之一。

經濟學家認為，中國國家外匯管理局的數據可反映外商獲利趨勢，以及外商在中國的營運規模變化。根據中國國家統計局數據，在中國的外國工業企業去年獲利比前一年減少了6.7%。

中國商務部稍早發布的數據顯示，中國去年新增的外國直接投資降至三年來最低。經濟學家指出，商務部數據未包含現有外商的再投資收益，波動也較國家外匯管理局的數據小。

另外，外資減少也凸顯，受到地緣政治緊張情勢及其他國家利率較高的影響，外商正將資金撤出中國。

對跨國企業而言，把現金存在海外比放在中國更具吸引力，因為先進經濟體持續升息，中國則為了刺激經濟而選擇降息。

近期一項針對在中國日商的調查顯示，大多數日企去年的投資都減少或持平，也不看好今年的經濟前景。北京在吸引外商疫後重返中國方面需要更加把勁。

不過，根據德國經濟研究所（German Economic Institute）基於德國聯邦銀行數據早前所做的報告，德國去年整體對外直接投資中，對中國的投資比重增加到10.3%，達到近130億美元，是自2014年以來最高。這證明了，儘管歐盟出於安全考量而加強審查對中投資，德國企業仍渴望擴張在中國的業務。

但英國金融時報（FT）子公司fDi Markets彙整的最新數據，德企去年宣布在美國投資的承諾金額，達到創新高的157億美元，高於前年的82億美元，反映美國經濟強勁，租稅獎勵誘人，另一方面也顯示德國和該國最大貿易夥伴中國的條件相對惡化。

路透4日報導，如果目前的國際貿易趨勢能夠持續，美國到2025年將超過中國，成為歐洲最大經濟體德國的最大的貿易夥伴。

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