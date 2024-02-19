湖南號召解放思想 網疑：偽概念、引蛇出洞？

「解放思想」在中國後文革時代曾激動人心，推動幾代人參與「改革開放」。(美聯社)

標榜貫徹習近平 思想及落實中共20大 等精神，推動全省經濟社會高品質發展，中共湖南省委宣布，在全省展開「解放思想大討論活動」。這項活動已於2月上旬啟動，集中在縣處級以上單位展開，預定3月下旬基本結束。湖南官媒指出，解放思想的目的是把全省上下的思想和行動統一到以習近平為核心的黨中央決策部署上來。

中共湖南省委昨日在官媒湖南日報頭版發文「中共湖南省委關於在全省開展解放思想大討論活動的通知」。通知指出，湖南改革開放40多年的發展歷程表明，「什麼時候解放思想、敢闖敢試、大膽創新，發展就又好又快；什麼時候思想保守、畏首畏尾、墨守成規，發展就遲滯緩慢」。

通知指出，透過深入學習討論，可從思想深處解決好「發展信心不足、使命意識不強、擔當精神不夠」等問題，解決好「政績為誰而樹、樹什麼樣的政績、靠什麼樹政績」的問題，根本扭轉「簡單以GDP增長論英雄」的速度情結等問題，大力營造「『尊重改革、鼓勵探索、寬容失誤』的社會氛圍」。

法廣報導，「解放思想」在中國後文革時代曾激動人心，推動幾代人參與「改革開放」，但是在今天中國的大背景下提出「解放思想」，卻引起不少懷疑。

湖南省委的通知發出後，在網上引起了熱議。網友在X平台說：「所謂的『解放思想』完全是個偽概念。權力不受約束，思想永無解放」。還有人懷疑「解放思想大討論」，會不會是毛澤東1957年發動「反右運動」之前的「引蛇出洞」再度上演？

湖南省委的通知關於如何開展解放思想大討論有一個要求：「圍繞解放思想必須堅定不移沿着黨中央和習近平總書記指引的方向前進開展討論，進一步把思想和行動統一到一習近平同志為核心的黨中央決策部署上來」，有網友評論說，「不打自招，解放思想，是為了統一思想哎！」

還有人指出，後文革時代的解放思想，是在毛澤東死後興起的，現在，在習近平還在強權統治中國的時候，解放思想更像是一個花招。