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最強硬駐中日使：習掌權前後判若兩人 曾經很謙厚 現在難親近了

中國新聞組／北京19日電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2月1日到天津看望慰問基層幹部群眾。(新華社)
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2月1日到天津看望慰問基層幹部群眾。(新華社)

日本駐中國大使垂秀夫日前在日本「文藝春秋」雜誌發表回憶錄，除直指自己擔任大使期間曾多次受到中方失禮對待外，並指習近平就任中共總書記前後氣場完全改變，從謙厚變得難以親近，且成為一人專政的中國統治者。

中央社報導，1980年代末期即曾派駐中國的垂秀夫，2020年9月至2023年12月擔任日本駐中國大使。當時他即被外界視為是歷任日本大使當中態度最強硬者，令北京外交圈及日本媒體印象深刻。

在這篇分上、下兩期刊登的長篇回憶錄中，垂秀夫提到，他在大使任內曾邀請熟識的中國知識分子用餐，但這些受邀者卻在壓力下婉拒出席。而使館每年3月日本天皇誕辰舉辦的交流活動，但許多受邀者在當局的壓力下，也沒有到場。

此外，愛好攝影的垂秀夫曾在大使任內在北京舉辦攝影展。他表示，這項攝影展一度被中國外交部阻止舉辦，後來只好改用個人名義舉辦，但現場不但有十餘名警察守在門外，大門更被警察鎖上不讓民眾進入，同時強行取走相框內照片，意在讓他感到不快。

更有甚者，北京日本大使館人員常去的日本料理店，還被安裝了竊聽器，讓垂秀夫即使和駐北京日媒吃飯，也得避談敏感的政治話題。

對習近平的看法則是垂秀夫文中的另一重點。他回憶，2009年習近平以中國國家副主席晉見日本天皇明仁期間，自己正擔任日本外務省中國蒙古課長。由於他要安排賓客前往首相官邸出席晚宴，當時也出席的習近平被迫需要等候，但臉上沒有顯現出任何不滿，讓他留下「謙厚」的印象。

但垂秀夫指出，2015年他陪同時任自民黨總務會長二階俊博訪問中國，會見已成為最高領導人的習近平。但時隔6年，習近平的氣場卻已完全改變，不但身邊的警衛雲集，戒備更明顯比前任領導人胡錦濤要森嚴，變得很難近距離接觸。

垂秀夫指出，他在擔任駐中大使前數年，已經知道中共政治局常委年底必須向習近平交報告。而政治局常委搭乘專列還是專機，都必須得到總書記辦公室的嚴格審查。也就是說，政治局常委如今只是習近平的下屬。

他並認為，習近平上任後，中國的國家戰略目標已經完全改變，「國家安全」被置於首位，這種作法與中國的經濟發展相互違背。

垂秀夫提到，習近平畢竟年逾七旬，作為鄰國的日本，應該為「後習近平」時代可能產生的變化預作準備。

習近平 日本 中共

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