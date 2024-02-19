王毅晤德總理自稱負責任大國、扮「和平使者」 德媒：歐洲不信

德國總理蕭茲（右）17日會見出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

德國 總理蕭茲17日會見出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅 。王毅稱，當前國際局勢亂象頻仍，中國作為負責任大國，將堅定做動蕩世界中的穩定力量。外媒指出，儘管王毅極力打造「中國和平使者」形象，但歐洲政治家們對北京的和平誠意仍表示質疑。

觀察者網報導，王毅表示，當前國際局勢亂象頻仍，熱點問題此起彼伏，世界經濟復甦乏力，中國作為負責任大國，將堅定做動蕩世界中的穩定力量。中方也支持德國在國際和地區事務中發揮更大作用，願同德方相互理解，相互支持，增進互信，加強協作，共同為世界提供更多穩定性和確定性。

王毅表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關系十周年。雙方應總結成功經驗，深化互利合作，實現優勢互補，造福兩國人民。中國正在聚精會神推進中國式現代化，堅持高質量發展，推行高水平開放。14億多人口整體邁進現代化將為包括德國在內的各國提供更廣闊市場，帶來更長遠發展機遇。雙方應排除干擾，繼續堅持開放和自由貿易，充分發揮經貿合作「壓艙石」作用，為此提供可預期的政策環境。

蕭茲表示德方願同中方籌備好今年的高層往來，推動取得更多實質成果。德方反對保護主義，反對脫鉤斷鏈，樂見中國發展振興，願為其他國家在德企業提供優質營商環境。

德國之聲中文網報導，慕尼黑安全會議期間，在公開活動中，王毅一再強調，中國是一個熱愛和平的國家。王毅這一表述引起歐盟高度關注。但歐盟政治家們對中國一些承諾則充滿疑慮。

報導指出，和去年的慕尼黑安全一樣，王毅再度強調，中國願意在俄烏戰爭中扮演調停人角色，願意為實現和平付出努力。去年的慕尼黑國際安全會議上，王毅就曾提出俄烏戰爭立場文件，當時，這份文件曾被很多方面視為中方提出的和平計畫。但會議結束的幾個月內，人們的期望就變成了失望。雖然烏克蘭總統澤倫斯基稍後曾與中國國家主席習近平進行電話會談，但中方並沒有採取具體的步驟。相比之下，習近平一直在強調和俄羅斯 總統普亭的密切關係。

報導引述德國聯邦議院基民盟基社盟議院黨團代表團外交事務負責人基瑟韋特（Roderich Kiesewetter）表示，「我們必須清楚一點，中國是俄羅斯和北韓的緊密盟友。他們之間是一種分工協作的關係，中國一方面對外扮演調停人的角色，一方面卻在向俄羅斯提供他們急需的各類電子零件和晶片。」

德國聯邦議院歐洲事務委員會主席綠黨政治家霍弗萊特(Anton Hofreiter)說：「中國海軍擴充軍備的速度，尤其是反艦導彈數量增長的速度，很顯然，再過短短幾年，形勢就會變得很複雜。」