日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

在美國前總統川普道出奚落北約的言論後，中國外交部長王毅昨天敦促歐洲國家與中國加強合作，為北京尋求鞏固其全球外交大國地位採取的最新行動。圖為德國外交部長和中國外交部長王毅在德國舉行的慕尼黑安全會議上會面握手。（路透）

在美國前總統川普 道出奚落北約 的言論後，中國外交部長王毅 昨天敦促歐洲國家與中國加強合作，為北京尋求鞏固其全球外交大國地位採取的最新行動。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，王毅出席在德國舉行的「慕尼黑安全會議」（MSC）並發表談話，他提到包含烏俄和以哈戰爭在內的一系列議題，並向國際社會確保中國經濟成長的韌性。

王毅表示，中國與俄羅斯密切的夥伴關係是「大國關係的新模範」，他呼籲歐洲與中國攜手共同克服全球議題，「很重要的是，中國與歐洲須避開地緣政治和意識形態的干擾，並視彼此為夥伴而非敵人」。

他這番言論似乎試圖從川普日前針對北大西洋公約組織（NATO）的發言見縫插針。川普10日在南卡羅來納州活動揚言說，他若再度當選，將不會捍衛國防支出對國內生產毛額（GDP）占比未達2%目標的北約成員。

有分析師指出，中國的目標是把美國形容為不可靠的夥伴，藉此拉近與歐洲國家的距離。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）政策與歐洲事務部主任瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）說：「慕尼黑安全會議通常不只是中國與歐美領袖舉行雙邊會談的場合，也是中國根據其全球野心釋出算計好的訊息之場所。」

歐美國家持續採取行動降低對中國的經濟依賴，包括對國安至關重要的產業，重新調整產業供應鏈。王毅則說，這些舉措將是「歷史性的錯誤」。

根據中國外交部官網，王毅17日在第60屆慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話。他宣稱，不論國際風雲如何變幻，中國將始終保持大政方針的連續性和穩定性，「堅定做動蕩世界中的穩定力量」。

針對中美關係，王毅說，兩國元首去年底舉行重要會晤。中方將堅定維護正當合法權益，反對無理遏制打壓，與美方共同落實好兩國元首共識，推動中美關係沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。