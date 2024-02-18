王毅送美古話「勿以惡小而為之」 網：劉備說給兒聽的
第60屆慕尼黑安全會議16日開幕，討論烏克蘭危機、以巴衝突等全球多個安全挑戰。中共中央政治局委員、外交部長王毅在會議期間會見美國國務卿布林肯。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情，並送美方一句古話：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」
觀察者網報導，王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落到實處。
王毅強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高墻」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。
雙方就開展人文交流，便利人員往來交換了意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情，並送美方一句古話：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」
對於王毅送給美方的這句古話該如何解讀，有網民表示，這是劉備去世前給其子劉禪的遺詔中的話，翻譯成大白話大概就是「你個小筆崽子別整天憋一肚子壞水偷雞摸狗，可特麽幹點人事吧。」更有網民說，「應該再送他一句話，多行不義必自斃。」
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