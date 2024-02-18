王毅慕安會收起戰狼作風 「身段軟」尋求中歐突破

中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）16日出席慕尼黑安全會議期間，會見歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。（新華社）

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅 16日在慕尼黑與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面，討論歐中雙邊關係，王毅說，雙方要堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤。王毅16日還會見英國外相卡麥隆（David Cameron），表示雙方應加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。有觀察人士分析，王毅在慕安會明顯放軟身段，在美中「各自認清對方」、美國大選引起歐洲擔憂的大背景下尋求中歐關係突破。

王毅17日應約會見法國外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）說，中法應加強對話合作，共同致力於塑造一個和平穩定、平等有序的多極世界格局，以積極向上的姿態開啟中法關係下一個60年。

法廣報導，王毅本次歐洲行，收斂咄咄逼人的「戰狼」作風，放軟身段尋求突破，利用出席慕尼黑安全會議的機會侃侃而談「對外開放」；談到對俄關係時閉口不提「中俄友誼無上限」；亦不顧中英關係緊張，與英國外交大臣大談強化雙邊「交流和合作」。

在王毅一系列會面中，中美會面照舊維持「不冷不熱」狀態，王毅與美國國務卿布林肯 會談，雙方通報會談「坦率而富有建設性」，其實這是拜習會以來中美為穩住雙邊關係舉行多次會談使用的一句官話，會談並沒有取得什麼進展。

西方對北京親俄的態度非常明了，根據中國外交部官網，王毅稱「中俄關係在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上穩定發展，……」法國世界報社評家科夫曼發現：「沒有提中俄友誼無上限」，其實，在這一點上，中方早就「知難而退」了，但是背地裡中俄貿易關係緊密，歐美也非常清楚。

另外一個引起矚目的是王毅與卡麥隆會談時表現出的和解姿態。英國與中國的關係自北京不顧中英聯合聲明侵蝕香港 一國兩制以來，一直非常緊張。但是，王毅與卡麥隆見面時稱倫敦和北京應加強戰略溝通，在促進安全和維護和平方面發揮各自的作用。王毅還稱，兩國必須「加強交流與合作」。

不過，卡麥隆向王毅「明確闡述了英國與中國在一些問題上的分歧，尤其是在新疆和香港人權問題上的分歧」。卡麥隆還向王毅提出了被中國制裁的英國國會議員一案，並再次呼籲中國釋放英國國民黎智英。