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東升西降？中學者朱鋒籲認清美中仍有「4大差距」

中國新聞組／北京18日電
朱鋒指出，中國去年經濟非常不好，原因就是美國對中國變臉。美國的中國政策已經改變，而且「中美關係沒有五年、十年不可能有根本改善。」(美聯社)
朱鋒指出，中國去年經濟非常不好，原因就是美國對中國變臉。美國的中國政策已經改變，而且「中美關係沒有五年、十年不可能有根本改善。」(美聯社)

近年中美競爭激烈，中共中央2021年初提出「東升西降」，指「時與勢在我們這一邊」。不過，近日網上盛傳南京大學國際關係學院執行院長朱鋒在北京大學南京校友會舉辦新春聯歡活動上，以「中美經濟」為題發表演講，稱中國要認清美中競爭的真實現狀，雙方仍有四大領域差距。

中央廣播電臺報導，朱鋒指出，中國去年經濟非常不好，原因就是美國對中國變臉，去年中美貿易下降21%，美國對中國投資下降87%，而且美國的中國政策已經改變，而且「中美關係沒有五年、十年不可能有根本改善。」

朱鋒告誡北大校友，要清醒認識中美競爭的真實現狀及存在四大領域的差距，也就是在科技創新、貨幣金融地位、國際盟友和話語權等方面，中國都遠遠不及美國，狠狠地反駁習近平上台以來提倡的東升西降、厲害了我的國，等等不切實際的妄想。

港媒報導，朱鋒指出存在四大領域的差距。第一，美國在全球的科技創新和高精尖的製造業，依然處於領先的第一陣營；第二個陣營就是中高端陣營，包括歐洲、日本、南韓；而中國處在第三個陣營，正在從中低端走向中高端。

第二，美國維持貨幣和金融霸主地位，美國不僅是世界最大的經濟體，美元仍然是世界最大的流通貨幣、儲備貨幣。他提醒，人民幣在世界貨幣流通總量是3.3%，而美元在世界貨幣流通總量是62.8%。

第三，美國在全球有47個鐵桿盟友，包括歐洲、日本等世界主要經濟體；伊朗、朝鮮（北韓）、敘利亞似乎要撲到中國懷抱，但中國往後躲，因為「三觀（人生觀、世界觀、價值觀）不一致」。

第四，美中的力量差距是話語權。「你滿世界說我自己是好人，別人就一定都說你是好人嗎？」

朱鋒在演講的最後，還告誡北大人，「一定要有客觀、清醒、準確的國際意識和世界觀。我們既要學會從中國看世界，更要學會從世界看中國。」

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