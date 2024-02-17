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重拾社會主義住房觀 美媒：北京欲掌管房地產市場

中國新聞組／北京17日電
美媒指出，北京當局有意重掌房地產市場，圖為民眾在北京一售樓處。(中新社)
美媒指出，北京當局有意重掌房地產市場，圖為民眾在北京一售樓處。(中新社)

面對中國嚴重的房地產危機，美媒研究近日政府公告發現，中國國家主席習近平希望重拾社會主義住房觀，重新由政府來掌管房地產市場。這也是他持續抑制民營部門的舉措之一。

自由亞洲電台引述華爾街日報報導，援引政策顧問的說法和政府最近的公告，中國的新戰略是由官方接管國內房地產市場的更大份額，這將改變多年來房地產業由民營部門主導的局面。

該戰略有兩大方案作為支柱。其中一套方案是，由國家收購民營房地產市場上的不良項目，並將其改造成住房，再由政府出租或出售。另一套方案主張國家本身為中低收入家庭建造更多的保障性住房。

報導說，中央政府的經濟官員們仍在研究如何執行這項房地產戰略。經濟學家警告說，該計畫即便能實現，可能也需要數年時間才能完成，而且成本巨大。分析人士稱，未來五年每年的成本可能高達2800億美元，總計約1.4兆美元。

報導指，專家們對此戰略持懷疑態度。其中，香港大學經管學院教授陳志武認為，這種依靠國家投入的新住房戰略無法持續支撐市場。他說，鑑於中國面臨的人口挑戰和供應過剩問題，利用政府資金購買不良房地產不會有什麽效果。政府干預還可能引發令人不安的社會公平問題。

華爾街日報指出，經濟學家們說，目前的住房危機比上一次的下滑要嚴重得多，政府在收拾殘局方面面臨著更大挑戰。

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