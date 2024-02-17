歐盟宣布調查中國中車 指涉接受補貼

中國中車旗下子公司涉嫌接受補貼，扭曲歐洲市場，遭到歐盟調查。(中新社資料照片)

歐盟 16宣布，對世界第一大鐵路製造商、中國鐵路巨頭中國中車公司的一家子公司展開調查，原因是該公司涉嫌接受補貼，從而扭曲歐洲市場。這是去年7月新法規生效後，歐盟發起的第一次調查，新法規旨在防止在歐盟造成不公平競爭的第三國補貼。

法國國際廣播電台報導，這次被歐盟瞄準的是中車公司的青島四方機車車輛有限公司，該公司參與了保加利亞政府的招標，該招標涉及20輛電動列車以及這些列車在15年期間的的維修工作，市場價值6.1億歐元(約6.6億美元)。

歐盟市場專員布雷頓（Thierry Breton）強調說，「開放意味著要求每個人都要遵守規則：對於我們的競爭力和經濟安全來說，至關重要的是，要確保我們的單一市場不會因外國補貼而被扭曲，從而損害那些不作弊的富有競爭力的企業。」

報導稱，根據新法規，當估計的招標價值超過2.5億歐元(約2.7億美元)時，企業要向布魯塞爾通報自己參與歐盟的公開招標，同時向布魯塞爾通報自己是否在最近三年中享受了「至少400萬歐元(約6.6萬美元)的外國財政補貼」。

歐盟公告中說，「經過對中車青島四方機車公司的通報的初步審查，歐盟委員會認為，需要開展深入的調查。有充分證據表明該公司受益於扭曲歐盟市場的外國補貼」。