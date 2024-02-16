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穩定中歐關係 王毅出席慕安會並發表「安全世界」談話

記者賴錦宏／綜合報導
王毅出席慕尼黑安全會議。圖為王毅2023年2月以中共中央外事辦主任在慕尼黑安全會議發表題為「建設一個更加安全的世界」談話。（歐新社）
王毅出席慕尼黑安全會議。圖為王毅2023年2月以中共中央外事辦主任在慕尼黑安全會議發表題為「建設一個更加安全的世界」談話。（歐新社）

中共政治局委員、外交部長王毅將於16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並將在「中國專場」上發表演講，還將訪問西班牙、法國。據英國媒體報導，英國外交大臣卡麥隆期間計畫與王毅會晤。

新華社報導，中國外交部發言人毛寧表示，慕尼黑安全會議是具有重要全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中方曾多次派高級別代表參會。當前，世界大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，王毅與會，將就構建人類命運共同體、宣導平等有序的世界多極化闡釋中方主張。

針對法國和西班牙的訪問，毛寧表示，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略夥伴。此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西。中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍。

今年是中法建交60周年。不久前，中國國家主席習近平與法國總統馬克宏互致賀電並發表視訊致辭，強調雙方要共同努力，將面向下一個60年的中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。

王毅此訪是今年中法首場重要訪問，他將與法方舉行雙邊會見，並同法國總統外事顧問博納舉行新一輪中法戰略對話。中方期待同法方一道，引領中歐關係行穩致遠。

英國「衛報」援引兩名官方消息人士報導，英國外交部已初步將與王毅會面排入外交大臣卡麥隆的行程。若會面成真，將是自去年11月上任以來，卡麥隆第一次與中國外長舉行正式會談。

卡麥隆去年12月曾與王毅通話。根據他在社群媒體X平台發布的貼文，他與王毅談及中東情勢，以及俄羅斯對烏克蘭的非法侵略。卡麥隆指出，在推進英國利益的前提下，英方將持續與中國接觸往來。貼文未提及香港、新疆、台海情勢等英國對中「鷹派」關切的議題。

在美俄兩方壓力下，北京也希望提出自己對烏克蘭衝突的解決方案，中共中央外事辦主任王...
在美俄兩方壓力下，北京也希望提出自己對烏克蘭衝突的解決方案，中共中央外事辦主任王毅18日就在慕尼黑安全會議發表題為「建設一個更加安全的世界」談話。(美聯社)

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