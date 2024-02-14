我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

「大賣空」本尊想抄底中股 加碼買進慘跌的阿里與京東

編譯葉亭均／綜合外電
電影「大賣空」本尊貝瑞近幾個月來加碼押注中國科技巨擘阿里巴巴集團。（美聯社）
電影「大賣空」本尊貝瑞近幾個月來加碼押注中國科技巨擘阿里巴巴集團。（美聯社）

儘管中國股市動盪劇烈，但電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）近幾個月來加碼押注中國科技巨擘阿里巴巴集團與電商公司京東集團。

貝瑞的避險基金Scion Asset Management提出的13F報告顯示，該基金在上季加碼阿里巴巴股票50%，使得阿里巴巴成為這家避險基金的最大持股部位。雖然這項持股價值僅581萬美元，但已超過第二大持股部位京東集團的579萬美元。貝瑞上季加買京東7.5萬股。貝瑞是在2008年成功預測到美國房市崩盤、大賺一筆而聲名大噪。

迄今，這些押注尚未成功。阿里巴巴股價今年來跌了5%，而京東則暴跌約20%，因為在中國房地產危機持續、經濟成長減緩之際，全球基金經理人減碼陸股。

這不是貝瑞第一次押注這些公司。在2022年底，即中國正逐漸走出新冠疫情之際，貝瑞買進在美股掛牌的阿里巴巴和京東股票，在隔年第2季出脫持股，幾個月後又重新買進。

截至13日，中國和香港股市已從2021年的高峰蒸發約6.5兆美元的市值，凸顯出北京當局面臨挽回投資人信心的挑戰。

外資今年來持續賣出中國境外股票，根據彭博資訊彙編的數據，全球基金透過與香港連結的交易，在1月淨賣出人民幣145億（20億美元）股票，延續創紀錄的連六個月拋售。

在上季，貝瑞並非唯一買進阿里巴巴股票的基金操盤手，加拿大退休金計畫投資局也新增持股；相較下，老虎全球管理（Tiger Global Management）賣出148萬股阿里巴巴股票。價值1.28億美元。

貝瑞的公司上季也認賠出清所有陷入空頭的部位，轉而買進包括醫療照護、金融和科技股。

投資 香港 退休金

上一則

「中國深度」大國重器入地下海獲突破 鑽井達9900米

延伸閱讀

新一代影壇巨星？ 5男星崛起 「甜茶」領軍、2「貓王」愛過同一人

新一代影壇巨星？ 5男星崛起 「甜茶」領軍、2「貓王」愛過同一人
京東2萬名一線客服調薪30% 每人每月最多9100元人民幣

京東2萬名一線客服調薪30% 每人每月最多9100元人民幣
當紅英俊小生竟和電台記者爆肢體衝突 粉絲發死亡威脅

當紅英俊小生竟和電台記者爆肢體衝突 粉絲發死亡威脅
民調：多數美國人認為稅金太高、回報太低

民調：多數美國人認為稅金太高、回報太低

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘
3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷