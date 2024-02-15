遏中引渡異議者 人權組織「保護衛士」啟動法律扶助

保護衛士新推出反引渡中國援助，為在海外遭到中國當局跨國鎮壓的群體免費提供法律援助。(取材自保護衛士官網)

國際人權組織「保護衛士」最新推出制止將異議人士引渡至中國的信息和援助中心，為在海外遭到中國當局跨國鎮壓的群體免費提供法律援助。分析指出，這對流亡海外的異見群體，無疑是一大利好消息。

自由亞洲電台報導，總部位於西班牙的國際人權組織「保護衛士」13日推出制止引渡至中國信息和援助中心，該中心免費提供關於中國的詳細信息，尤其是涉及到引渡問題，不僅提供給法律顧問參考，也為所有需要幫助的人提供平等的法律咨詢服務。

報導指出，目前該中心已在「保護衛士」官網上可供使用，且提供六種聯合國語言版本。「保護衛士」表示：「截至目前，我們在直接參與的案件中，阻止引渡和驅逐出境的成功率是100%。」

中新網早前援引中國外交部條約法律司司長馬新民透露，中國目前已對外締結60項引渡條約，其中40%左右是在中共 18大後締結，引渡條約網絡覆蓋歐洲、非洲、澳洲 及南北美洲。據不完全統計，中共18大後，中國通過外交渠道向70多個國家提出近300起引渡案件，成功引渡回國400餘人。

旅居美國的中國穆斯林學者馬聚稱讚「保護衛士」的一系列行動，他指出，中國當局對海外異議人士的打壓從未停止，只是從利用國際組織演變到目前的跨國鎮壓，而盧思位被引渡回中國就是近期最典型的案例。

自由亞洲電台此前報導，中國人權律師盧思位去年中被寮國警方引渡回中國，引起國際輿論關注。而盧思位是持有合法護照及簽證 進入寮國境內，並未違反任何移民法。外界認為，中國當局的引渡請求理由不充分且具有任意性。