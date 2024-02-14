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殲35傳登上遼寧艦 滑躍彈射兼備、挑戰美日F35B制空優勢

中國新聞組／北京14日電
從較模糊的照片輪廓來看，確實是殲35戰鬥機。(取材自「皇家橡樹」)
從較模糊的照片輪廓來看，確實是殲35戰鬥機。(取材自「皇家橡樹」)

美中頻頻軍事較勁，媒體報導，有中國網友曬照片，顯示遼寧艦甲板上出現一架疑為殲35的第五代隱身戰機，有分析以此推斷：除了能彈射起飛外，殲35也能滑躍起飛，戰力將大幅提升，或力壓日本「出雲級」和美軍「美利堅級」航母。與此同時，美國傳出要調整空軍司令部，以應對中國等競爭。

大修不久後的遼寧艦，被指可能進行了殲35隱形戰鬥機的起降試驗。(取材自「皇家橡樹...
大修不久後的遼寧艦，被指可能進行了殲35隱形戰鬥機的起降試驗。(取材自「皇家橡樹」)

港媒報導，微博軍事迷帳號「鼎盛大彪」發照片，顯示停泊在碼頭的遼寧艦仍在維修當中，而在船尾甲板位置，停放了一架戰機，從輪廓來看疑為雙翼折起的殲35第五代隱身戰機。

此照片隨後引起大批軍事迷議論，另一帳號「鷹眼軍視」表示，「（殲35）應該是超級大概率上艦」。

殲35在空中飛過。(視頻截圖)
殲35在空中飛過。(視頻截圖)

港媒指出，殲35已幾乎確定將成為003福建艦的艦載機，使用電磁彈射起飛。對於有軍事迷認為殲35也可做到在遼寧艦上滑躍起飛。香港軍事評論員梁國梁表示，瀋陽飛機工業集團在設計研發殲35時已有讓其在遼寧艦上進行滑躍起飛的打算。其巨大的機翼可增加升力，以彌補滑躍起飛動力不足的短板。

梁國梁指出，美國的F/A-18E/F「超級大黃蜂」及法國的陣風M艦載戰機，除了能彈射起飛外，也能滑躍起飛。因此，殲35應也可在遼寧艦、山東艦的滑躍甲板上起飛，與殲15協同作戰實施對空、對海攻擊。

據報導，梁國梁進一步稱，滑躍起飛的殲35，必然比美日垂直/短距起飛的F-35B艦載機所載的燃油和彈藥要多，從而空中戰鬥時間更長，攻擊力更強，將可力壓日本改裝航母和美國裝備有F-35B的兩棲攻擊艦，奪取制空權。

公開資料顯示，殲35是繼殲20「威龍」之後中國第二款隱形戰機，配備AESA雷達，全景駕駛艙顯示器（PCD）等先進的航電設備，作戰半徑超過1250公里，是對標美軍F-35C的一款具有相當技術優勢的第五代航母艦載機。

另據法廣網報導，美國空軍透露，將成立一個新的前瞻性能力規畫司令部，重新調整美國空軍培訓業的重點，並重新考慮飛行員的部署方式，這是旨在重新定位空軍以超越中國軍事野心的 24項舉措的一部分，以保證在未來的衝突中美國占上風。

來源：軍迷天下

遼寧艦 日本 香港

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