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制裁援俄黑名單 歐盟首度提議列中企

中國新聞組／北京14日電
中國與歐盟旗幟。(美聯社資料照片)
中國與歐盟旗幟。(美聯社資料照片)

歐洲聯盟（EU）提議對20多家被指控協助俄羅斯在烏克蘭戰爭行動的多國公司實施貿易限制措施，其中包括三家總部位於中國的公司和一家香港公司。彭博社稱，如果這項提議得到全體成員國的贊同，那麼這將是俄羅斯兩年前入侵烏克蘭以來，歐盟首次對中企實施制裁。

美國之音引述彭博社報導，根據掌握的提案草案說，除了三家中國的公司外，其他可能被制裁的公司來自香港、塞爾維亞、印度和土耳其。由於法律的限制，黑名單上的公司名稱沒有對外公布。

歐盟提議的貿易限制措施將禁止歐洲公司與這些黑名單上的公司進行貿易，這也是歐盟打擊和防範俄羅斯利用第三國公司獲取遭制裁禁運物資能力努力的一部分。

歐盟之前就曾計畫將幾家中國公司列入黑名單，但是這些提議因為遭到部分歐盟成員國抵制以及北京提供新保證後而不了了之。

歐盟制裁中國公司是一件大事，因為北京是歐盟最重要的貿易夥伴之一。特別對德國而言，中國更是包括大眾汽車公司在內的德國車商的最大市場。

歐盟的重大決定必須基於共識，也就是說每個成員國對此表示支持，決定才能生效。因此，彭博社表示，在歐盟所有成員國就此達成協議之前，有關制裁的提案還可能改變。

據報導，歐盟提議的貿易制裁黑名單上除了三家中國的公司外，印度、斯里蘭卡、塞爾維亞、哈薩克、泰國、土耳其和香港各有一家公司上榜。歐盟的文件說，該公司被列入擬議中的黑名單「並不會向其運作的轄區追究其行動的責任」。

彭博社說，歐盟至今已經將630多家企業列入黑名單，不過這些幾乎都是俄羅斯企業。此次被列入黑名單的公司主要被控先進口遭制裁禁運的技術和電子產品，然後再將這些物資轉而出口至俄羅斯。

歐盟 俄羅斯 香港

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