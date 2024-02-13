普亭今年將再訪中 與習「多次會晤」強化中俄陣線

中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，俄羅斯總統普亭（左）今年訪中之旅一定會成行。圖為普亭習近平（右）2023年10月在北京人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京舉行會談。（新華社）

中國駐俄羅斯 大使張漢暉近日向俄媒證實，俄羅斯總統普亭 今年將訪問中國，中俄兩國領導人預計今年舉行多次會晤，這被視為北京和莫斯科透過強化中俄陣線，以對抗西方勢力。

普亭今年若再度出訪中國，將是他自2千年就任總統後第19次訪問中國。此外，俄國將於10月在喀山（Kazan）舉行2024年金磚國家峰會，屆時同為創會成員國的中國預計也將出席。

俄羅斯衛星通訊社10日發表對張漢暉的專訪內容，張提到中俄雙方正如火如荼準備中國國家主席習近平和普亭今年的「數次會晤」，他相信普亭（今年）出訪中國定會有所斬獲；中方期待普亭的到來。

儘管普亭因入侵烏克蘭遭西方世界制裁，北京仍持續推進和深化與俄羅斯關係。

去年3月，習近平赴莫斯科進行國是訪問；同年10月，遭受國際刑事法庭通緝的普亭，依舊赴中會晤習近平。

稍早前，習、普兩人於2月8日通電話互致新春問候。習近平在通話中強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。普亭則稱，雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準；還稱「俄方堅定恪守一個中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞」。

另據自由歐洲電台10日披露，歐盟 正準備制裁來自中國、哈薩克、塞爾維亞和其他幫助俄羅斯侵烏戰爭的21家軍事和科技公司，其中4家來自中國。

據報導，在24日俄羅斯入侵烏克蘭兩周年之際，歐盟預計宣布針對6個外國實體的第13輪與俄羅斯相關的制裁措施。其中包含4家中國公司，分別登記於廣州、深圳及香港等地，涉及貿易、晶片等科技產業。

歐盟已在過去系列計畫中制裁了3家中國公司。此外，由於提供非致命性但有軍事用途的設備給俄羅斯的中國公司日漸增加，歐盟也持續與北京討論此事。