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澳籍華裔作家楊恒均死緩 起訴書曝售台灣40份機密、女友也涉諜

中國新聞組／北京13日電
澳洲華裔作家楊恒均間諜罪成，被判死刑，緩期2年執行。 (美聯社)
澳洲華裔作家楊恒均間諜罪成，被判死刑，緩期2年執行。 (美聯社)

澳洲籍華裔作家楊恒均（又名楊軍）在中國大陸被捕5年後，春節前夕在北京因間諜罪被判處死刑，緩期兩年執行（死緩）引起關注。港媒昨披露，據楊恒均起訴書，其被控1994年至2002年利用在海南省國家安全廳工作便利，在香港等地向台灣軍事情報局出售40份機密文件，總售價約港幣440萬元。

來源：QuickNewsZh

2月5日，北京市第二中級人民法院認定楊恒均犯間諜罪，判處死緩，澳洲總理艾班尼斯和外長黃英賢均表示「憤慨」並稱將向北京提出嚴正交涉。中澳關係緩和之際，楊恒均被重判引起關注。

據港媒報導，中方法院並沒有披露楊恒均的間諜罪牽涉哪個國家或地區。而據其友人、雪梨科技大學教授馮崇義稱，判決書指楊在1994年在香港工作期間為台灣情報部門提供情報，他稱楊否認指控。

報導指出，美國民運人士陳闖創在社交平台「X」曝光了北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恒均的起訴書，與馮崇義說法吻合，也印證楊自稱曾服務中共國安部門的傳言。

根據該起訴書，經依法審鋪查查明：被告人楊軍於1994年4月至2002年間，為謀取高額間諜經費，指使女友吳彥諺（另案處理）在香港郵寄「投靠信」與台灣「國防部軍事情報局」勾連，接受台灣軍情局人員布置的為台灣間諜組織搜集提供情報任務，並配賦化名「江平」及專用通聯地址。

起訴書稱，楊軍利用在海南省國家安全廳工作便利，透過借閱後拍照、拷貝等方式獲取涉及中國大陸國家秘密的文件資料，製作成錄影帶或電腦磁片儲存，夥同吳彥諺或單獨多次與台方人士在香港等地見面，先後將存有40份文件資料的錄影帶、電腦磁片提供給台軍情局，收取間諜經費美元22萬餘元、港幣270餘萬元。經中國國家保密局鑒定，其中31份文件為絕密級國家秘密，九份文件為機密級國家秘密。

根據起訴書，北京律師莫少平、尚寶軍擔任此案辯護人。因案情重大、複雜，延長審查起訴期限三次；因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次。

間諜 香港 澳洲

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