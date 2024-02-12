環時暗指梅西有政治目的 阿使館微博遭灌爆：福克蘭群島是英國的

阿根廷足球明星7日晚間不僅在日本出賽，還下場踢了近30分鐘的球，讓許多中國民眾氣炸。（路透）

阿根廷足球 明星梅西 4日隨同美國邁阿密國際隊受邀與香港 聯賽選手隊在香港展開一場表演賽，最終因故未下場比賽，因部分中國民眾認為梅西是刻意藉此「辱華」，近日紛紛湧入阿根廷駐中國大使館微博留言：福克蘭群島是英國神聖不可分割的領土。

對於此次香港行，眾多中國球迷都高度期待，但梅西卻始終未出賽。此前，2月2日在沙烏地阿拉伯的比賽，以及隨後2月7日在日本的比賽，梅西卻都有出賽。尤其7日與上日本神戶勝利船隊的比賽，梅西還踢了近30分鐘，更讓不少球迷氣炸。

隨著事件持續發酵，開始有聲音質疑梅西人到香港卻未出賽，背後有國際「反華」勢力的黑手在操弄。

中國鷹派媒體環球時報7日深夜就發表社評稱，7日晚，邁阿密國際隊在日本與神戶勝利船隊的友誼賽，梅西在比賽中替補上場，出戰30分鐘，顯示身體狀況良好。在香港的比賽成為梅西目前六場季前友誼賽中唯一缺陣的一場。

環球時報稱，這次邁阿密國際隊到香港踢友誼賽，吸引近4萬名觀眾到場，有球迷為了看梅西，從新疆到香港輾轉了12個小時。香港從上到下都投入了巨大熱情，梅西整場坐在替補席，既沒有與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因。

這篇社評稱，考慮到這種巨大的落差，「此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇」。

文章還稱，「香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像梅西和邁阿密國際隊這樣的情況，可以說極其罕見。梅西和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。」

由於越來越多人認定，梅西人到香港卻藉故不出賽就是為了「辱華」，杭州市體育局9日宣布，阿根廷足球隊原訂3月在杭州進行友誼賽，因「眾所周知的原因」取消。

北京市足球運動協會隨後也於10日宣布，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計畫。

阿根廷國家隊官方今年1月曾宣布，將在3月於北京和杭州兩地進行兩場熱身賽，這將是球隊備戰2024年美洲盃的重要比賽。如今，這兩場賽事均已告吹，預計梅西短時間內都沒有機會再到中國踢球。

不僅如此，中國一些憤憤不平的網友近日還湧入阿根廷駐中國大使館紛紛留言稱：「福克蘭群島是英國神聖不可分割的領土」。

不少中國民眾在阿根廷駐中國大使館微博留言稱：福克蘭群島是英國的。（取材自阿根廷駐中國大使館微博） 因不滿梅西「辱華」，部分中國民眾前往阿根廷駐中國大使館微博留言洩憤。（取材自阿根廷駐中國大使館微博）

福克蘭群島阿根廷稱為「馬爾維納斯群島」，簡稱「馬島」。根據百度百科上的資訊，福克蘭群島位於南大西洋，主島地處南美洲巴塔哥尼亞南部海岸以東約500公里處，法國、英國、西班牙、阿根廷都先後在島上設立定居點。英國於1833年重申了對該群島的殖民統治，阿根廷也宣稱擁有群島主權。

1982年，阿根廷對島上實施收復軍事行動，福克蘭島戰爭因此爆發。這場戰爭阿根廷最終戰敗撤軍，英國再次收回群島主權。

2024年1月3日，阿根廷當局再度呼籲英國歸還福克蘭群島。對於福克蘭群島主權爭議，北京當局的立場是支持阿根廷對該群島主權的正當要求。