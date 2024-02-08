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中商務部副部長與美副財長7日已會談 官方未透露細節

記者廖士鋒／即時報導
中國商務部副部長王受文跟美國財政部副部長沈博7日進行會談，不過官方並未詳細說明狀況。（取材自中國商務部官網）
中國商務部副部長王受文跟美國財政部副部長沈博7日進行會談，不過官方並未詳細說明狀況。（取材自中國商務部官網）

中國商務部官網8日發表消息指出，中國商務部貿易談判代表兼副部長王受文7日與美國財政部副部長沈博（Jay Shambaugh）舉行會談，但官方並未透露更多相關消息。

官方的通稿僅指出，正部長級的王受文與沈博7日會談，而對雙方「會談」觸及的議題、溝通氛圍都沒有提到。官方只有付上一張照片，顯示談判桌上雙方各有7人上座。

不僅如此，中國商務部也沒有循慣例，將這次會談放在商務部官網的「新聞發布」欄位當中的「部領導活動」項次裡，而是擺在王受文的「部領導子站」欄位中，相當不顯眼，這與王受文6日和美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）視訊通話的安排，明確有差別。

此前，「中美經濟工作組」甫於5日至6日在北京舉行第三次會議，由沈博跟中國財政部長藍佛安共同主持，中國財政部指出，雙方按照雙方牽頭人舊金山會晤達成的三點重要共識，就兩國宏觀經濟形勢及政策、G20財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。另外，中國就美對中國加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中國企業等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

而中國國務院副總理、「中美經貿中方牽頭人」何立峰6日在北京會見沈博一行時，則指出，雙方應共同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組渠道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關系，更好地造福兩國企業和人民。

商務部 財政部 舊金山

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