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替股災背鍋？證監會晚間突換帥 習任內已第3人被炒

中國新聞組／北京8日電
易會滿此前在工商峰會上發言。(新華社)
易會滿此前在工商峰會上發言。(新華社)

中國股市近期跌宕起伏，投資人信心潰散，中央7日晚間突宣布撤換中國證監會主席，免去易會滿職務，改由上海政法委書記吳清接任。這也是國家主席習近平任內第三位遭免職的證監會主席，其中肖鋼是在2015年股災後，於2016年遭撤換。輿論對證監會換帥持兩面看法，多數人稱「（易會滿）背鍋」了。

自2021年以來，中國股市就開始了連續三年的震盪走跌，上證綜指日前更一度跌至2635點的近五年新低，引起股民不滿，中國各社交平台可見發泄怨氣、嘲笑和調侃的短視頻。為安撫民心，證監會近期頻頻出手，包括限制放空，同時要求中央匯金公司等「國家隊」進場救市。

本報系聯合報報導，在官方強力出手護盤下，中國股市本周二結束六連跌，其中上證綜合指數周二上漲了3.2%，更創下近兩年來最大單日漲幅。三大指數昨日持續收紅。

彭博周二曾報導，習近平計畫與市場監管人員會面，討論市場狀況和近期的政策舉措。新華社即於昨晚報導這項人事異動消息。

公開資料顯示，吳清現年59歲，金融科班出身。他先後就讀於上海財經學院財政學專業和中國人民大學財政學和金融學專業，並獲得經濟學博士學位。吳在上海為官十餘年，曾於2016年5月至2017年12月擔任上海證券交易所理事長、黨委書記，此後曾任上海市副市長等職。

第一財經指出，吳清被業內認為是專家型官員，曾參與主編「中國證券史」1、22卷，記述1978年至2007年30年間中國證券市場的主要史實。第一財經稱，吳清的證券監管經歷，早在證券市場建立初期就已經開始。

另據財新網報導，2005年，吳清任證監會「風險處置辦公室」主任，負責處置出現嚴重風險的證券公司及證券業的綜合治理，獲得很好的口碑；2009年3月，吳清調任證監會基金部一把手，嚴打基金經理等關鍵人士利用未公開資訊交易股票，從而違法獲利，嚴打「老鼠倉」。

對於易會滿遭撤換，微博上不少網友表示：「大快人心，支持中央決定」；「不換才奇怪，給國家完成多大損失」。但也有網友留言同情易會滿，稱「股民需要有個撒氣的地方，只能他出來背鍋了。」

另據自由亞洲電台報導，中國政府展開一連串動作救股市。除免去易會滿職務，同時，證監會還要求上市公司主動提升投資者回報，有分析指目的是在防止放空動作。

新任中國證監會主席吳清。 （中新社）
新任中國證監會主席吳清。 （中新社）

證券 投資 習近平

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「券商屠夫」接掌政監會 吳清要強監管重振股市？

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