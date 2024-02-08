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「券商屠夫」接掌政監會 吳清要強監管重振股市？

中國新聞組／北京8日電
新任中國證監會主席吳清。 （中新社）
新任中國證監會主席吳清。 （中新社）

中國證監會主席易會滿昨天突被免職，由上海市常務副市長吳清出任證監會黨委書記、主席職務。分析指此次證監會換將與近日中國股市低迷不振等因素有關，由於吳清是首位證監系統出身的主席，且曾因關閉31間違反規定公司而有「券商屠夫」等稱號，意味著中國官方欲藉「長牙帶刺」的「強監管」重振股市。

綜合南方都市報等媒體報導，1965年生的吳清是安徽蒙城人，2002年獲中國人民大學財政金融學院金融學專業博士學位，有豐富的金融部門經歷，在2010年11月「空降」上海出任上海市虹口區委副書記、上海市委副書記、政法委書記、副市長之前曾在證監會工作，歷任機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

在此前證監會任職期間，吳清曾成功處置2008年的券商風險，有效化解了當時迫在眉睫的證券市場危機；嚴厲打擊「老鼠倉」，例如「張野案」「劉海案」「塗強案」，一度被稱為「券商屠夫」或「問題券商終結者」，他是一位低調的技術官僚，擁有豐富的一線監管工作經驗，曾撰文對金融監管發聲，表示監管「不能留有縫隙」。

據財聯社報導，從證監會2024年系統工作會議部署的年度重點工作可以看到，吳清將帶領證監會至少在三個方面推進工作：一是要突出以投資者為本的理念；二是要突出「穩」與「進」的統籌，以更加有力有效的措施穩市場、穩信心；三是要突出強監管、防風險與促發展一體推進，把監管「長牙帶刺」、有棱有角落實到位。

中央社報導指出，剛被免職的證監會前主席易會滿，2019年上任時曾被網民稱讚「名字吉利」，5年後卻在股市多日大跌之際下台。股市漲跌並非完全是證監會主席的職責，卻成為中國民眾對他們評價的重要「記憶點」；而過去3任證監會主席的「結局」也大多欠佳。

2015年夏天，中國爆發股災，當時的證監會主席肖鋼在2016年初推出股市「熔斷機制」卻反引發恐慌性下跌，新華社2016年1月20日公布肖鋼被免職。接任的中國農業銀行董事長劉士余上任後提出「全面監管、依法監管、從嚴監管」，但受內外因素影響，股市在他任內整體表現仍舊低迷。2019年1月26日，易會滿接手，任內A股共有20次收盤跌破3000點。

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