習新春慰問獨缺魏鳳和 港媒：證明出事 2任防長都捲火箭軍腐敗

習近平在北京人民大會堂會見黨外人士。(新華社)

官媒新華社7日刊出習近平 等中共黨國領導人在春節前夕分別看望了以胡錦濤為首的130多名「老同志」名單，其中卻沒有前國務委員、國防部 長魏鳳和。港媒指出，此證實其「出事」傳聞。這也意味兩任國防部長都捲入火箭軍 腐敗醜聞。

新華社報導，習近平等黨和國家領導人分別看望或委託有關方面負責同志看望了胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋....等130多名老同志，「向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽」。

報導引述港媒指出，在被看望的名單中，獨缺魏鳳和，證實了其已「出事」。魏鳳和的繼任者李尚福去年10月被免國務委員、國防部長，這也意味兩任國防部長捲入火箭軍腐敗醜聞。

70歲的魏鳳和上將出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵（導彈）部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員。此前，火箭軍另兩位前司令周亞寧、李玉超均證實落馬。

去年年底，9名解放軍高級將領涉嫌嚴重違紀違法，被罷免全國人大代表資格，包括3名上將：火箭軍原司令員李玉超、火箭軍原司令員周亞寧、火箭軍原副司令員李傳廣、火箭軍裝備部原部長呂宏，空軍原司令員丁來杭，中央軍委聯合參謀部原副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部原副部長張育林、饒文敏，南部戰區原副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春。

另據本報系聯合報報導，習近平7日下午在人民大會堂，代表中共中央，向各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表致新春祝福。

習近平指出，去年「很不平凡」，他歷數一年來施政成果，強調這些成績的取得，是中共堅強領導的結果。

習近平並提出三點希望，一是「堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度」；二是要圍繞中共20大提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署繼續深入調研，更有針對性地建言獻策，他並特別提出，全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。三是築牢堅持中國共產黨領導的思想政治基礎。