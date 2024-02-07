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荷蘭控華駭客網攻、扮間諜 中使館斥：惡意揣測

中國新聞組／北京7日電

荷蘭情報機構6日表示，該國軍事網路2023年遭中國政府支持的網路間諜入侵，又稱中國正針對荷蘭及相關盟國進行廣泛的政治間諜活動。荷蘭防長奧隆格倫（Kajsa Ollongren）稱，有必要讓中國此類間諜活動引起關注，才有助於國際社會提升防禦能力。據指出，這也是荷蘭首次公開將網路間諜歸咎於中國。

中國駐荷蘭大使館發表聲明駁斥，指中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網路攻擊等非法活動；中方反對任何惡意揣測和無端指責，主張透過對話合作共同維護網路安全。

香港01報導，荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）及情報與安全總局（AIVD）表示，駭客（黑客）透過惡意軟件潛入一個有50人的軍事部隊網路，該網路用於非機密研究，且與軍事部門的主要系統分開，因此造成的損害有限。不過，兩個機構均未透露駭客試圖獲取哪些資訊。

MIVD及AIVD指出，這並不是個別事例，稱中國正針對荷蘭及相關盟友進行更廣泛的政治間諜活動。 中國駐荷蘭大使館回應：「中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網路攻擊等非法活動。網路安全是各國面臨的共同挑戰。中方反對任何惡意揣測和無端指責，主張透過對話合作共同維護網路安全。」

AIVD 在2023年4月的年度評估提到，中國針對高科技公司和大學的間諜活動，對荷蘭的經濟安全構成最大威脅，主要目標是荷蘭光刻機企業艾司摩爾（ASML）。同樣在2023年4月的另一份報告中，MIVD稱中國試圖非法取得荷蘭太空技術。

間諜 大使館 駭客

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